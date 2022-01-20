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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Maks. 7,5 baro slėgis
Garų pliūpsnis iki 480 g
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Nešimo užraktas
Net jei vienu metu atliekate kelias užduotis arba jus blaško, niekada nesudeginsite drabužių. Pažadame, kad su mūsų „OptimalTEMP“ technologija ši lyginimo sistema niekada nesudegins jokio lyginamo audinio. Galite net palikti jį padėtą padu į apačią ant drabužių ar lyginimo lentos. Nesudegins, neblizgės. Užtikriname.
Sutaupykite vieną veiksmą kassavaitinėje lyginimo rutinoje. Daugiau nebereikės rūšiuoti audinių ar keisti nustatymų ir laukti tinkamos temperatūros. Su „OptimalTEMP“ nereguliuodami temperatūros lyginsite viską – nuo medvilninių džinsų iki gležno šilko. Viskas vyksta automatiškai ir iškart.
Kai norėsite lengvai išlyginti sunkiai lyginamas raukšles, pasikliaukite nepertraukiamais garais, kurie atliks sunkų darbą už jus. Stebėkite, kaip nyksta raukšlės, kai naudojate papildomą garų pliūpsnį ten, kur jo reikia. Be to, tai labai pravers, kai norėsite garinti vertikaliai pakabintas užuolaidas ar atgaivinti pakabintus drabužius.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
43
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
asdqas
20/01/2022
Україна
найкращий парогенератор це Philips
до цьго в мене був Perfect Care Aqwa 14 року дуже задоволеній роботою. В новому цьому утюг легенький пари більше шланг гарячіший в роботі. Працює трохи тихіше. Краще филипса немає. Ідеальний в роботі і перфекто прасування
Argumentai už
бездоганний в роботі
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Злой покупатель
08/11/2021
Україна
Гладить удобно
В целом парогенератор очень хорошо справляется со своими функциями, из плюсов это ,что не надо выставлять температуру, из минусов если не пользовался дня два (стоит без воды) то первый пар идёт с ржавчиной
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 7000 PSG7028/30 Парогенератор
МСД@
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Бързо, лесно и удобно.
Отговаря на всички параметри за бързо и качествено гладене.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7024/20 Ютия с парогенератор
Palyginti su „FastCare Compact“, esant maksimaliai temperatūrai, suvartoja iki 30 % mažiau energijos pagal IEC 603311