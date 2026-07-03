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Lyginimo prekių ženklas
Nesudeginsite drabužių*
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Itin lengvas lygintuvas
Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.
Lyginkite viską – nuo džinsų iki šilko – nereguliuodami temperatūros. Naudojant technologiją „OptimalTEMP“, nereikia sukioti ratuko arba keisti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Galite iškart lyginti bet kokį audinį.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
42
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Dashaaa
03/07/2026
Srbija
Ne menjam je!
Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.
Argumentai už
Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.
Argumentai prieš
Dužina kabla.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Cecito1215
12/08/2025
България
Страхотна!
Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .
Argumentai už
Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
Zelo77
04/06/2025
Slovensko
Patvirtintas pirkėjas
Super podpora
Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.
Argumentai už
Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Visiems lyginamiems audiniams
sutaupoma iki 30 % energijos pagal IEC 603311, NORMAL režimu, palyginti su MAX režimu