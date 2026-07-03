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  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas
  • Nepaprastai lengvas ir galingas

7000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG7050/30

4.7
| (42) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Nepaprastai lengvas ir galingas
„PerfectCare 7000“ serijos lygintuvas komfortui ir patogumui. Jis itin lengvas ir paprastai valdomas, tačiau iš jo sklinda galingi garai, kad greičiau išlygintumėte. Su technologija „OptimalTEMP“ būsite tikri, kad nesudeginsite jokių lyginamų drabužių.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Tobuli rezultatai.

Nepaprastai lengvas ir galingas

  • Nesudeginsite drabužių*

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Itin lengvas lygintuvas

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

Naudodami „OptimalTEMP“ technologiją pasieksite puikių rezultatų esant vienam idealiam temperatūros nustatymui. Garantuojame, kad palikę šį lygintuvą be priežiūros niekada nesudeginsite jokių lyginamų audinių. Galite jį saugiai palikti ant drabužių ar lyginimo lentos.

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingas garų srautas pašalina raukšles

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

Vienas idealus temperatūros nustatymas visiems lyginamiems rūbams

Vienas idealus temperatūros nustatymas visiems lyginamiems rūbams

Lyginkite viską – nuo džinsų iki šilko – nereguliuodami temperatūros. Naudojant technologiją „OptimalTEMP“, nereikia sukioti ratuko arba keisti nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol lygintuvas įkais arba atvės. Galite iškart lyginti bet kokį audinį.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

42

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3

03/07/2026

Srbija

Srbija

Ne menjam je!

Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.

Argumentai už

Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.

Argumentai prieš

Dužina kabla.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

12/08/2025

България

България

Страхотна!

Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .

Argumentai už

Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

04/06/2025

Slovensko

Slovensko

Patvirtintas pirkėjas

Super podpora

Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.

Argumentai už

Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems audiniams

  2. sutaupoma iki 30 % energijos pagal IEC 603311, NORMAL režimu, palyginti su MAX režimu