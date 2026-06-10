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Lyginimo prekių ženklas
Vertik. garai užuolaidoms ir drabužiams
Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių
Iki 160 g/min. garų ir 600 g garų srautas
1 val. lyginimas su dideliu 1,5 l vandens baku
„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.
„SteamGlide Elite“ – tai naujausia ir pažangiausia mūsų technologija, užtikrinanti puikų slydimą ir atsparumą įbrėžimams. Pažangus nanotitano sluoksnis užtikrina puikų slydimą visais drabužiais, kad greičiau pasiektumėte rezultatų.
Iki 1 valandos nepertraukiamo lyginimo su dideliu 1,5 l vandens bakeliu. Kai vandens bakelis ištuštės, garsiniai ir šviesos indikatoriai primins, kad pripildytumėte vandens, o tai lengvai padarysite po čiaupu pro dideles pripildymo dureles.
4.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Argumentai už
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
palyginti su PSG8000S
palyginti su MAX režimu
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.