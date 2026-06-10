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  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas
  • Patogus ir galingas

7000 serija„PerfectCare“ garų generatorius

PSG7200/30

4
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Patogus ir galingas
Naujoji „PerfectCare“ 7000 serija sukurta jūsų patogumui. Lengvas ir patogus naudoti lygintuvas išskiria galingą garą, kad greitai pasiektumėte puikių rezultatų. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos garantuojama, kad nebus nudeginti jokie lygintini audiniai.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Tobuli rezultatai.

Patogus ir galingas

  • Vertik. garai užuolaidoms ir drabužiams

  • Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių

  • Iki 160 g/min. garų ir 600 g garų srautas

  • 1 val. lyginimas su dideliu 1,5 l vandens baku

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

„SteamGlide Elite“ – tai naujausia ir pažangiausia mūsų technologija, užtikrinanti puikų slydimą ir atsparumą įbrėžimams. Pažangus nanotitano sluoksnis užtikrina puikų slydimą visais drabužiais, kad greičiau pasiektumėte rezultatų.

1,5 l, didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

1,5 l, didelis nuimamas vandens bakelis, kad būtų lengva užpildyti

Iki 1 valandos nepertraukiamo lyginimo su dideliu 1,5 l vandens bakeliu. Kai vandens bakelis ištuštės, garsiniai ir šviesos indikatoriai primins, kad pripildytumėte vandens, o tai lengvai padarysite po čiaupu pro dideles pripildymo dureles.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Argumentai už

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Atsakomybės apribojimai

  1. palyginti su PSG8000S

  2. palyginti su MAX režimu

  3. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.