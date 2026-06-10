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Lyginimo prekių ženklas
Automatiniai garai su judesio jutikliu
Vertik. garai užuolaidoms ir drabužiams
Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių
Iki 170 g/min. garų ir 650 g garų
1 val. lyginimas su dideliu 1,5 l vandens baku
Judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.
„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.
„SteamGlide Elite“ – tai naujausia ir pažangiausia mūsų technologija, užtikrinanti puikų slydimą ir atsparumą įbrėžimams. Pažangus nanotitano sluoksnis užtikrina puikų slydimą visais drabužiais, kad greičiau pasiektumėte rezultatų.
4.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Argumentai už
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
palyginti su PSG8000S
palyginti su MAX režimu
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę