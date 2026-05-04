GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
  • Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais

7000 serija„PerfectCare“ garų generatorius

PSG7300/70

4.9
| (110) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais
Naujoji „PerfectCare 7000“ serija sukurta taip, kad galėtumėte lyginti be vargo naudodami automatinę garų funkciją. Naudojant mūsų judesio jutiklio technologiją, galingas automatinis garas išleidžiamas, kai pradedate lyginti. Naudojant „OptimalTEMP“ technologiją garantuojama, kad lyginami audiniai nebus sudeginti.
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Tobuli rezultatai.

Greitas lyginimas su automatiškai tiekiamais garais

  • Automatiniai garai su judesio jutikliu

  • Vertik. garai užuolaidoms ir drabužiams

  • Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių

  • Iki 170 g/min. garų ir 650 g garų

  • 1 val. lyginimas su dideliu 1,5 l vandens baku

Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų

Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų

Judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

„SteamGlide Elite“ – tai naujausia ir pažangiausia mūsų technologija, užtikrinanti puikų slydimą ir atsparumą įbrėžimams. Pažangus nanotitano sluoksnis užtikrina puikų slydimą visais drabužiais, kad greičiau pasiektumėte rezultatų.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.9

iš 5

110

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

04/05/2026

Lietuva

Lietuva

Gera lyginimo sistema

Labai greitai išlygina raukšlėtus rūbus. Pats lygintuvas paprastas naudoti, lengvas, didelis garų srautas kas labai patinka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius

Date of Use 2026-05-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius

Date of Use 2026-05-01

29/04/2026

Lietuva

Lietuva

Greito lyginimo pagalbininkas

Labai patinka, kad greit paduoda didelį garų kiekį, iš kart gali išlyginti susiglamžiusį drabužį, net jei yra iš storesnės kietesnės medžiagos. Gerai slysta medžiaga, nereikia reguliuoti, nes pats prisitaiko prie medžiagos. Tai leidžia greit išlyginti kelis drabužius.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius

Date of Use 2026-04-17

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius

Date of Use 2026-04-17

22/04/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva lyginti

Galingas lygintuvas, patogu ir lengva naudoti, o didelis garų srautas išlygina akimirksniu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius

Date of Use 2026-04-16

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius

Date of Use 2026-04-16

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. palyginti su PSG8000S

  2. palyginti su MAX režimu

  3. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.