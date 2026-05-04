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Automatiniai garai su judesio jutikliu
Vertik. garai užuolaidoms ir drabužiams
Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių
Iki 170 g/min. garų ir 650 g garų
1 val. lyginimas su dideliu 1,5 l vandens baku
Judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.
„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.
„SteamGlide Elite“ – tai naujausia ir pažangiausia mūsų technologija, užtikrinanti puikų slydimą ir atsparumą įbrėžimams. Pažangus nanotitano sluoksnis užtikrina puikų slydimą visais drabužiais, kad greičiau pasiektumėte rezultatų.
4.9
iš 5
110
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
AgneAgne
04/05/2026
Lietuva
Gera lyginimo sistema
Labai greitai išlygina raukšlėtus rūbus. Pats lygintuvas paprastas naudoti, lengvas, didelis garų srautas kas labai patinka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius
Date of Use 2026-05-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius
Date of Use 2026-05-01
Panemune31
29/04/2026
Lietuva
Greito lyginimo pagalbininkas
Labai patinka, kad greit paduoda didelį garų kiekį, iš kart gali išlyginti susiglamžiusį drabužį, net jei yra iš storesnės kietesnės medžiagos. Gerai slysta medžiaga, nereikia reguliuoti, nes pats prisitaiko prie medžiagos. Tai leidžia greit išlyginti kelis drabužius.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius
Date of Use 2026-04-17
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius
Date of Use 2026-04-17
Gerdute40
22/04/2026
Lietuva
Lengva lyginti
Galingas lygintuvas, patogu ir lengva naudoti, o didelis garų srautas išlygina akimirksniu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius
Date of Use 2026-04-16
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 7000 serijos „PerfectCare“ garų generatorius
Date of Use 2026-04-16
palyginti su PSG8000S
palyginti su MAX režimu
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.