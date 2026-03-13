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Visos serijos
7000 serija „PerfectCare“ garų generatorius
Palaikymas
PSG7300/80
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EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ lyginimo sistemos lygintuvo?
Kaip nuvalyti „Philips“ lyginimo sistemos padą?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
Mano „Philips“ lyginimo sistema vertikaliuoju režimu tinkamai nepašalina raukšlių
Mano „Philips“ garų generatorius lygintuvas negamina garų
Mano „Philips“ lyginimo sistema palieka blizgesį arba atspaudą ant drabužio
Garai ar vanduo teka iš „Philips“ lyginimo sistemos EASY DE-CALC rankenėlės
Mano lyginimo lenta yra drėgna ir matau vandenį ant grindų
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