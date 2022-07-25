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Visos serijos

  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
  • Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai

8000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG8050/30

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai
8000 serijos „PerfectCare“ užtikrina patogų lyginimą su mūsų naująja jutiklio technologija. Galite vertikaliai ir horizontaliai lyginti su automatiniu garu.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Greiti rezultatai.

Lygintuvas, kuris tiekia garus automatiškai

  • Pažangi automatinė garų sistema

  • Nesudeginsite drabužių*

  • 1,8 l nuimamas vandens bakelis

  • Itin lengvas lygintuvas

Lyginkite be vargo su automatiniu garų srautu

Lyginkite be vargo su automatiniu garų srautu

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą

Itin galingi raukšles lyginantys garai

Itin galingi raukšles lyginantys garai

Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

„SteamGlide Elite“ lygintuvo padas geriausiam slydimui

„SteamGlide Elite“ – mūsų geriausias, idealiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas. Jo nerūdijančiojo plieno pagrindas dukart kietesnis už įprastą aliuminio pagrindą, o mūsų patentuota 6 sluoksnių danga su pažangiu titano sluoksniu slysta be pastangų, kad išlygintumėte greičiausiai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

25/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..

Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems audiniams