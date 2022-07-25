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Pažangi automatinė garų sistema
Nesudeginsite drabužių*
1,8 l nuimamas vandens bakelis
Itin lengvas lygintuvas
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą
Galingi, nepertraukiami garai skirti veiksmingai lyginti net sunkiausiai lyginamas storiausių audinių raukšles.
„SteamGlide Elite“ – mūsų geriausias, idealiai slystantis ir maksimaliai įbrėžimams atsparus lygintuvo padas. Jo nerūdijančiojo plieno pagrindas dukart kietesnis už įprastą aliuminio pagrindą, o mūsų patentuota 6 sluoksnių danga su pažangiu titano sluoksniu slysta be pastangų, kad išlygintumėte greičiausiai.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
INMJ
25/07/2022
Hrvatska
Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..
Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Visiems lyginamiems audiniams