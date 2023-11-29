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Greičio režimas
Pažangi automatinė garų sistema
Nesudeginsite drabužių*
Itin lengvas lygintuvas
Lygintuvas lygina greičiau naudojant greičio režimą. Lygintuvas automatiškai pritaiko idealų garų kiekį jūsų lyginimo greičiui.
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą
Dėl naujos judesio jutiklio technologijos, kuri atpažįsta jūsų judėjimą bet kuria kryptimi, galime pasiūlyti lengvą lyginimą automatiškai garinant pakabintus drabužius, užuolaidas ir patalynę.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
28
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dorisita
29/11/2023
Hrvatska
Odlična i vrlo praktična pegla
Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
yuca02
04/12/2021
Hrvatska
Akcijos dalis
Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!
Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.
Argumentai už
Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).
Argumentai prieš
Nemam nikakvih zamjerki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
DaToSamJa009
22/11/2021
Hrvatska
Izvrsno glačanje
Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.
Argumentai už
Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja
Argumentai prieš
Malo viša cijena od prosjeka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
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