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Visos serijos

  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio

8000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG8130/80

4.9
| (28) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
8000 serijos „PerfectCare“ su mūsų nauja jutikline technologija pasižymi itin lengvu lyginimu. Lygintuve garai tiekiami automatiškai, todėl galima lyginti vertikaliai ir horizontaliai. Greičio režimas pritaiko garų kiekį pagal lyginimo greitį, kad lygintumėte greičiau.
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Lyginimo prekių ženklas

Lengvas lyginimas. Greitesni rezultatai.

Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio

  • Greičio režimas

  • Pažangi automatinė garų sistema

  • Nesudeginsite drabužių*

  • Itin lengvas lygintuvas

Pritaiko garų srautą prie lyginimo greičio

Pritaiko garų srautą prie lyginimo greičio

Lygintuvas lygina greičiau naudojant greičio režimą. Lygintuvas automatiškai pritaiko idealų garų kiekį jūsų lyginimo greičiui.

Lyginkite be vargo su automatiniu garų srautu

Lyginkite be vargo su automatiniu garų srautu

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą

Atnaujintas judesio jutiklis, skirtas lengvam vertikaliam naudojimui

Atnaujintas judesio jutiklis, skirtas lengvam vertikaliam naudojimui

Dėl naujos judesio jutiklio technologijos, kuri atpažįsta jūsų judėjimą bet kuria kryptimi, galime pasiūlyti lengvą lyginimą automatiškai garinant pakabintus drabužius, užuolaidas ir patalynę.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

28

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

29/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična i vrlo praktična pegla

Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

04/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!

Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.

Argumentai už

Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).

Argumentai prieš

Nemam nikakvih zamjerki.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

22/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno glačanje

Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.

Argumentai už

Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja

Argumentai prieš

Malo viša cijena od prosjeka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

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