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Visos serijos

  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
  • Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio

8000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG8140/80

4.7
| (378) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio
8000 serijos „PerfectCare“ su mūsų nauja jutikline technologija pasižymi itin lengvu lyginimu. Lygintuve garai tiekiami automatiškai, todėl galima lyginti vertikaliai ir horizontaliai. Greičio režimas pritaiko garų kiekį pagal lyginimo greitį, kad lygintumėte greičiau.
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Lyginimo prekių ženklas

Lengvas lyginimas. Greitesni rezultatai.

Lygintuvas, pritaikantis garų tiekimą prie lyginimo greičio

  • Greičio režimas

  • Pažangi automatinė garų sistema

  • Nesudeginsite drabužių*

  • Itin lengvas lygintuvas

Pritaiko garų srautą prie lyginimo greičio

Pritaiko garų srautą prie lyginimo greičio

Lygintuvas lygina greičiau naudojant greičio režimą. Lygintuvas automatiškai pritaiko idealų garų kiekį jūsų lyginimo greičiui.

Lyginkite be vargo su automatiniu garų srautu

Lyginkite be vargo su automatiniu garų srautu

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą

Atnaujintas judesio jutiklis, skirtas lengvam vertikaliam naudojimui

Atnaujintas judesio jutiklis, skirtas lengvam vertikaliam naudojimui

Dėl naujos judesio jutiklio technologijos, kuri atpažįsta jūsų judėjimą bet kuria kryptimi, galime pasiūlyti lengvą lyginimą automatiškai garinant pakabintus drabužius, užuolaidas ir patalynę.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

378

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

10/10/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

МРІЯ КОЖНОГО

Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/07/2023

Україна

Україна

Чудова праска.

Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.

Argumentai už

Так

Argumentai prieš

Ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

12/10/2022

Україна

Україна

Поламався через 2 дні

Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски

Argumentai už

-

Argumentai prieš

Поламався дуже швидко

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор

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  1. Visiems lyginamiems audiniams