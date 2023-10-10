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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
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Greičio režimas
Pažangi automatinė garų sistema
Nesudeginsite drabužių*
Itin lengvas lygintuvas
Lygintuvas lygina greičiau naudojant greičio režimą. Lygintuvas automatiškai pritaiko idealų garų kiekį jūsų lyginimo greičiui.
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą
Dėl naujos judesio jutiklio technologijos, kuri atpažįsta jūsų judėjimą bet kuria kryptimi, galime pasiūlyti lengvą lyginimą automatiškai garinant pakabintus drabužius, užuolaidas ir patalynę.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
378
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
оксан
10/10/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
МРІЯ КОЖНОГО
Для будь-якої тканини має ідеальний результат. Праска легка, рука не втомлюється,. Речі не можуть згоріти від невірного вибору програми, так як пар безпечно діє на найтоншу тканину.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Viktor_ST
12/07/2023
Україна
Чудова праска.
Праска дуже зручна, практична, має багато корисних функцій. Рекомендую, будете дуже задоволені від користування.
Argumentai už
Так
Argumentai prieš
Ні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Nataliayrkiv
12/10/2022
Україна
Поламався через 2 дні
Доброго дня.Купила парогенератор Philips,і після двох днів користування ,при тому що прасувала максимум 4 речі ,почала текти вода рікою з підошви .Здала на сервіс ,виявляється потрібно міняти плату ,як так?Це напевно бракований товар,здала в ремонт 4.10 і скільки ще чекати невідомо,а я взяла і викинула стару праску.Як так?Чому не можна обміняти через брак на новий парогенератор ,чому я заплативши такі гроші ,маю бути невідомо скільки часу без праски
Argumentai už
-
Argumentai prieš
Поламався дуже швидко
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare серії 8000 PSG8140/80 Парогенератор
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