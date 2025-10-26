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Lyginimo prekių ženklas
Iki 215 g/min garų srautas ir 750 g garų pliūpsnis greitesniam lyginimui
Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių
Patogus dizainas
1 valanda lyginimo su dideliu 1,4 l vandens bakeliu
„Easy De-Calc“ sistema paprastai priežiūrai
„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos, nepriklausomai nuo pasirinkto garų režimo, garantuojama, kad lyginami audiniai nenudegs. Ramiai lyginkite bet kokio tipo drabužius – nuo šilkinės palaidinės iki medvilninių marškinių. Garantuojame, kad garų generatorius nenudegins jokio lyginamo audinio, net jei lygintuvas bus paliktas be priežiūros. Jį galite saugiai palikti gulėti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Išmanioji DI judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Argumentai už
Preporucila bih svima.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Argumentai už
Лек, удобен
Argumentai prieš
Не намирам такива
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Garų kiekis (norma IEC60311) palyginti su kitais garų generatoriais; 2025 m. birželis.
palyginti su PSG8000S
palyginti su MAX režimu
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.