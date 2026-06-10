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  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*

8000 serijos „PerfectCare“ garų gener.Drabužių priežiūra

PSG8200/80

4
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Galingiausias garų generatorius*
Galingiausias garų generatorius rinkoje – naujoji 8000 serija užtikrina puikius lyginimo rezultatus. „OptimalTemp“ technologija garantuoja, kad neprideginsite lyginamų audinių. Lyginti dar niekada nebuvo taip lengva!
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Lyginimo prekių ženklas

Patogus dizainas, palengvinantis nešiojimą ir laikymą

Galingiausias garų generatorius*

  • Iki 215 g/min garų ir 750 g garų pliūpsnis

  • Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių

  • Patogus dizainas

  • 1 valanda lyginimo su dideliu 1,4 l vandens bakeliu

  • „Easy De-Calc“ sistema paprastai priežiūrai

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos, nepriklausomai nuo pasirinkto garų režimo, garantuojama, kad lyginami audiniai nenudegs. Ramiai lyginkite bet kokio tipo drabužius – nuo šilkinės palaidinės iki medvilninių marškinių. Garantuojame, kad garų generatorius nenudegins jokio lyginamo audinio, net jei lygintuvas bus paliktas be priežiūros. Jį galite saugiai palikti gulėti ant drabužių ar lyginimo lentos.

Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų

Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų

Išmanioji DI judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Argumentai už

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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Atsakomybės apribojimai

  1. Garų kiekis (norma IEC60311) palyginti su kitais garų generatoriais; 2025 m. birželis.

  2. palyginti su PSG8000S

  3. palyginti su MAX režimu

  4. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.