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Iki 215 g/min garų ir 850 g garų pliūpsnis
Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių
Išmanieji automatiniai garai su judesio jutikliu
1 valanda lyginimo su dideliu 1,4 l vandens bakeliu
„Easy De-Calc“ sistema paprastai priežiūrai
„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos, nepriklausomai nuo pasirinkto garų režimo, garantuojama, kad lyginami audiniai nenudegs. Ramiai lyginkite bet kokio tipo drabužius – nuo šilkinės palaidinės iki medvilninių marškinių. Garantuojame, kad garų generatorius nenudegins jokio lyginamo audinio, net jei lygintuvas bus paliktas be priežiūros. Jį galite saugiai palikti gulėti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Išmanioji DI judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Garų kiekis (norma IEC60311) palyginti su kitais garų generatoriais; 2025 m. birželis.
palyginti su PSG8000S
palyginti su MAX režimu
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.