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Lyginimo prekių ženklas
Iki 215 g/min garų ir 850 g garų pliūpsnis
Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių
Išmanieji automatiniai garai su judesio jutikliu
1 valanda lyginimo su dideliu 1,4 l vandens bakeliu
„Easy De-Calc“ sistema paprastai priežiūrai
„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos, nepriklausomai nuo pasirinkto garų režimo, garantuojama, kad lyginami audiniai nenudegs. Ramiai lyginkite bet kokio tipo drabužius – nuo šilkinės palaidinės iki medvilninių marškinių. Garantuojame, kad garų generatorius nenudegins jokio lyginamo audinio, net jei lygintuvas bus paliktas be priežiūros. Jį galite saugiai palikti gulėti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Išmanioji DI judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.
4.8
iš 5
24
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Garų kiekis (norma IEC60311) palyginti su kitais garų generatoriais; 2025 m. birželis.
palyginti su PSG8000S
palyginti su MAX režimu
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.