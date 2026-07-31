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  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*
  • Galingiausias garų generatorius*

8000 serijos „PerfectCare“ garų gener.Drabužių priežiūra

PSG8300/30

4.8
| (24) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Galingiausias garų generatorius*
Galingiausias garų generatorius rinkoje – naujoji 8000 serija prisitaiko prie jūsų lyginimo greičio su išmaniuoju dirbtinio intelekto (DI) judesiu. „OptimalTemp“ technologija garantuoja, kad neprideginsite lyginamų audinių. Lyginti dar niekada nebuvo taip lengva!
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Lyginimo prekių ženklas

Dirbtinio intelekto (DI) jutiklis, prisitaikantis prie jūsų

Galingiausias garų generatorius*

  • Iki 215 g/min garų ir 850 g garų pliūpsnis

  • Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių

  • Išmanieji automatiniai garai su judesio jutikliu

  • 1 valanda lyginimo su dideliu 1,4 l vandens bakeliu

  • „Easy De-Calc“ sistema paprastai priežiūrai

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis galingiems garams

„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

„OptimalTEMP“ technologija užtikrina, kad nesudeginsite drabužių

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos, nepriklausomai nuo pasirinkto garų režimo, garantuojama, kad lyginami audiniai nenudegs. Ramiai lyginkite bet kokio tipo drabužius – nuo šilkinės palaidinės iki medvilninių marškinių. Garantuojame, kad garų generatorius nenudegins jokio lyginamo audinio, net jei lygintuvas bus paliktas be priežiūros. Jį galite saugiai palikti gulėti ant drabužių ar lyginimo lentos.

Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų

Pažangi automatinė garų sistema lyginimui be pastangų

Išmanioji DI judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.8

iš 5

24

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

31/07/2026

Lietuva

Lietuva

Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-05-04

23/07/2026

Lietuva

Lietuva

Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra

Date of Use 2026-07-18

31/12/2025

България

България

Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите

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Atsakomybės apribojimai

  1. Garų kiekis (norma IEC60311) palyginti su kitais garų generatoriais; 2025 m. birželis.

  2. palyginti su PSG8000S

  3. palyginti su MAX režimu

  4. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.