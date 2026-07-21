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Lyginimo prekių ženklas
Iki 215 g/min garų ir 850 g garų pliūpsnis
Su „OptimalTEMP“ nesudeginsite drabužių
Išmanieji automatiniai garai su judesio jutikliu
1 valanda lyginimo su dideliu 1,4 l vandens bakeliu
„Easy De-Calc“ sistema paprastai priežiūrai
„TurboPower“ garų variklis, užtikrinantis geresnę lyginimo patirtį; galingesnis garų srautas be pertraukų. „TurboPower“ variklis sumažina drėgnų dėmių kiekį ant drabužių lyginant*, kad drabužiai būtų paruošti nelaukiant, kol jie išdžius.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos, nepriklausomai nuo pasirinkto garų režimo, garantuojama, kad lyginami audiniai nenudegs. Ramiai lyginkite bet kokio tipo drabužius – nuo šilkinės palaidinės iki medvilninių marškinių. Garantuojame, kad garų generatorius nenudegins jokio lyginamo audinio, net jei lygintuvas bus paliktas be priežiūros. Jį galite saugiai palikti gulėti ant drabužių ar lyginimo lentos.
Išmanioji DI judesio jutiklio technologija atpažįsta, kai lygintuvas juda virš drabužių, ir automatiškai paleidžia galingus garus. Mėgaukitės lengvu ir greitu lyginimu, kurio metu lygintuvas garų darbą atliks už jus.
5.0
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Naglis10
21/07/2026
Lietuva
Patikimas naudoti
Talpus vandens indas, patogus nešioti ir laikyti spintoje, o rūbų lyginimas labai lengvas su šiuo lygintuvu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-09
EgidijaE
21/07/2026
Lietuva
Patogu lyginti
Gerai ir greitai lygina rūbus, garų srautas toks didelis, kad be vargo dingsta visos raukšlės.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-10
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-10
Mikis30
21/07/2026
Lietuva
Lengvas naudoti
Lengvas naudojimas, didelis garų srautas, pats lygintuvas patogus nešioti ir laikyti spintoje.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-03
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/80 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-03
Garų kiekis (norma IEC60311) palyginti su kitais garų generatoriais; 2025 m. birželis.
palyginti su PSG8000S
palyginti su MAX režimu
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.