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  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
  • Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate

9000 serijos „PerfectCare“Lyginimo sistema

PSG9050/20

4.8
| (52) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate
9000 serijos „PerfectCare“ turi pirmąją pasaulyje audinių nustatymo technologiją, vadinamą „ActiveSense“. Naudodamas įmontuotą kamerą ir DI, jis žino, ką lyginate, ir sureguliuoja tobulą temperatūrą ir garų kiekį, kad rezultatų pasiektumėte be vargo.
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Lyginimo prekių ženklas

Lyginimas be pastangų. Tobuli rezultatai.

Vienintelis lygintuvas, žinantis, ką lyginate

  • Technologija „ActiveSense“

  • Nesudeginsite drabužių*

  • Lengvas lygintuvas

  • Iki 750 g garų pliūpsnis

Vienintelė lyginimo sistema, žinanti, ką lyginate

Vienintelė lyginimo sistema, žinanti, ką lyginate

Naudodama kamerą ir dirbtinį intelektą, technologija „ActiveSense“ atpažįsta audinius.

Automatiškai reguliuoja nustatymus

Automatiškai reguliuoja nustatymus

Automatiškai reguliuoja temperatūrą ir garų kiekį, kad visi audiniai būtų tobulai išlyginti.

Pažangi automatinė garų sistema greitesniam ir lengvesniam lyginimui

Pažangi automatinė garų sistema greitesniam ir lengvesniam lyginimui

Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

52

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

2

19/01/2026

Slovensko

Slovensko

Produkt top.

Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.

Argumentai už

Top

Argumentai prieš

Žiadne

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom

12/04/2025

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Parní generátor

Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor

07/07/2024

България

България

Прекрасен продукт.Уникален.

Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.

Argumentai už

Нова иновативна технология от бъдещето!

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Visiems lyginamiems audiniams