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Technologija „ActiveSense“
Nesudeginsite drabužių*
Lengvas lygintuvas
Iki 750 g garų pliūpsnis
Naudodama kamerą ir dirbtinį intelektą, technologija „ActiveSense“ atpažįsta audinius.
Automatiškai reguliuoja temperatūrą ir garų kiekį, kad visi audiniai būtų tobulai išlyginti.
Greitai ir su minimaliomis pastangomis užbaikite lyginimą, naudodami naują judesio jutiklio technologiją, kuri atpažįsta, kai judinate lygintuvą ir automatiškai paleidžia garą
Apdovanojimai
4.8
iš 5
52
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Julka85
19/01/2026
Slovensko
Produkt top.
Určite odporúčam. Žehlí ľahko a poriadne, že nemusím žehliť z druhej strany. Teraz žehlím o polovicu času menej. Nespálila mi látku, ktorú pred ťým stará žehlička áno.Pri odstránení vodného kameňa ma upornila pípaním.
Argumentai už
Top
Argumentai prieš
Žiadne
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare série 9000 PSG9050/20 Žehlička s parným generátorom
Kafule73
12/04/2025
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Parní generátor
Mám už od Vás 3 model . Každý s předešlých modelů putoval k někomu . Mě se naskytla možnost zakoupit si tento model a je úžasný . Jsem jako se všemi předešlými modely spokojená . Všem vřele doporučuji parní generátor je za mě TOP .
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare 9000 Series PSG9050/20 Parní generátor
Веселин П
07/07/2024
България
Прекрасен продукт.Уникален.
Глади бързо и безпроблемно.Нямаш опасения,че ще навреди на материята.
Argumentai už
Нова иновативна технология от бъдещето!
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия PerfectCare 9000 PSG9050/20 Ютия с парогенератор
Visiems lyginamiems audiniams