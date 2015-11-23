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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Pakreipiamos „TripleTrack“ galvutės
60 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Spyruoklinis kirpimo peiliukas
Įkrovimo stovas ir krepšelis
„TripleTrack“ galvutės – su 3 skutimosi peiliukų žiedais – vienu metu apima 50% daugiau odos paviršiaus. „DualPrecision“ angos ir skylutės vienu metu leidžia patogiai skusti ilgus plaukus ir trumpus barzdaplaukius.
Galvutės lankstosi išlaikydamos glaudų sąlytį su oda ir sukinėjasi suteikdamos papildomą judesio matmenį – užtikrinamas švarus, greitas ir patogus skutimasis.
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius.
4.1
iš 5
30
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Lukasz33
23/11/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Profesjonalne wykonanie
Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mkaczorr95
08/12/2014
Polska
produkt naprawdę funkcjonalny
Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver
mlangus
03/02/2014
Polska
PRODUKT GODNY POLECENIA
INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.