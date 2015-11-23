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  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
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  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“
  • „TripleTrack“

Nutraukta gamyba

Shaver series 5000 PowerTouchSauso skutimo barzdaskutė

PT920/18

4.1
| (30) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
„TripleTrack“
Dėl „PowerTouch“ ryte būsite dar greitesni. Barzdaskutė veikia ilgiau įkrovus vieną kartą ir turi plaunamas galvutes su „TripleTrack“ ašmenimis, nusiskusite greitai. Su „PowerTouch“ visada greitai atliksite rytines procedūras.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Nuskuskite 50 % daugiau vienu judesiu

„TripleTrack“

  • Pakreipiamos „TripleTrack“ galvutės

  • 60 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Spyruoklinis kirpimo peiliukas

  • Įkrovimo stovas ir krepšelis

„TripleTrack“ peiliukai vienu metu apima 50% daugiau odos paviršiaus

„TripleTrack“ peiliukai vienu metu apima 50% daugiau odos paviršiaus

„TripleTrack“ galvutės – su 3 skutimosi peiliukų žiedais – vienu metu apima 50% daugiau odos paviršiaus. „DualPrecision“ angos ir skylutės vienu metu leidžia patogiai skusti ilgus plaukus ir trumpus barzdaplaukius.

Pakreipiama, „Flex & Float“

Pakreipiama, „Flex & Float“

Galvutės lankstosi išlaikydamos glaudų sąlytį su oda ir sukinėjasi suteikdamos papildomą judesio matmenį – užtikrinamas švarus, greitas ir patogus skutimasis.

„DualPrecision“ galvutės skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius

„DualPrecision“ galvutės skuta ilgus plaukus ir trumpus šerius

„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

30

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2

23/11/2015

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Profesjonalne wykonanie

Produkt spełnia moje wszystkie oczekiwania: Doskonale i szybko goli, długa żywotność akumulatora po naładowaniu, doskonale leży w dłoni.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

08/12/2014

Polska

Polska

produkt naprawdę funkcjonalny

Golarka goli naprawdę dobrze ,wcześniej miałem golarke brauna i powiem szczerze że philips wypada na tle brauna bardzo dobrze ,lecz nie występują takie podrażenia jak w przypadku brauna ,pierwsze 2 tyg ,potem skóra sie przyzwyczaiła .Jedynie trymer mógłby golić dokładniej .Z wyglądu jest naprawdę ładna polecam w 100%

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/18 Dry electric shaver

03/02/2014

Polska

Polska

PRODUKT GODNY POLECENIA

INSTRUKCJA TROCHĘ OSZCZĘDNA W TREŚĆ ALE... POLECAM

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 5000 PowerTouch PT920/21 Dry electric shaver

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 