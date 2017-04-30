GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Pagrindinė naudojama nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Naudojamo gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

CD grotuvas

PX840T/12

3.7

| (3) Atsiliepimai

Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

Nešiojamoji „Philips“ PX840T garso sistema lengvai atkuria muziką iš jūsų mėgstamų šaltinių – „Bluetooth®“, USB, CD ir FM/MW radijo. Integruota dinamiška apšvietimo sistema ir 50 W išvestis suteikia galimybę mėgautis neprilygstamais klausymosi pojūčiais.

Peržiūrėti visas naudas

su „Bluetooth®“

Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami

  • „Bluetooth“

  • 50 W

  • Dinaminis apšvietimas

20 takelių programuojamas CD

Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.

Pagyvinkite vakarėlį dinamišku apšvietimu

Pagyvinkite vakarėlį dinamišku apšvietimu

Pagyvinkite vakarėlį dinamišku muzikos ritmą kartojančiu apšvietimu. Nušvieskite naktį naudodami du dinamiškus, tiesiai iš garsiakalbių sklindančius apšvietimo efektus. Mėgaudamiesi muzika perjunkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite apšvietimą. Sukurkite jaukų ramaus vakaro arba smagaus klubo apšvietimą, tuo pačiu nustatykite vakarėlio toną ir sukurkite jo nuotaiką!

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Radio CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD

Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.