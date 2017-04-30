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Nutraukta gamyba
PX840T/12
Mėgaukitės galinga belaide muzika keliaudami
Nešiojamoji „Philips“ PX840T garso sistema lengvai atkuria muziką iš jūsų mėgstamų šaltinių – „Bluetooth®“, USB, CD ir FM/MW radijo. Integruota dinamiška apšvietimo sistema ir 50 W išvestis suteikia galimybę mėgautis neprilygstamais klausymosi pojūčiais.
„Bluetooth“
50 W
Dinaminis apšvietimas
Programuojama CD atkūrimo funkcija leidžia mėgautis mėgiamais muzikos takeliais pageidaujama tvarka.
Pagyvinkite vakarėlį dinamišku muzikos ritmą kartojančiu apšvietimu. Nušvieskite naktį naudodami du dinamiškus, tiesiai iš garsiakalbių sklindančius apšvietimo efektus. Mėgaudamiesi muzika perjunkite jungiklį ir įjunkite arba išjunkite apšvietimą. Sukurkite jaukų ramaus vakaro arba smagaus klubo apšvietimą, tuo pačiu nustatykite vakarėlio toną ir sukurkite jo nuotaiką!
Skaitmeninis garso valdymas siūlo galimybę iš anksto nustatyti „Jazz“, „Rock“, „Pop“ ir „Classic“ valdymą, kurį galite naudoti įvairių muzikos stilių dažnių optimizavimui. Kiekvienas režimas naudoja grafinio suvienodinimo technologiją, kuri automatiškai suderina garso balansą ir padidina svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus garso dažnius. Be to, skaitmeninis garso valdymas padeda mėgautis muzika, kruopščiai reguliuojant garso balansą ir derinant grojamos muzikos tipą.
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Radio CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD
Ši apžvalga buvo parašyta apie PX840T Bumbox CD