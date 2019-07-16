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  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius
  • Kirpkite šeimos narius

Nutraukta gamyba

šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

QC5115/15

4.7
| (674) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kirpkite šeimos narius
Dar niekada nebuvo taip lengva kirpti šeimos narių plaukus. Šioje kirpimo mašinėlėje įmontuotas galingas, bet itin tyliai veikiantis variklis, kuris yra lengvo ergonomiško dizaino, su odai švelniais peiliukais ir šukų galiukais – tobulas pasirinkimas kerpant vaikų ir suaugusiųjų plaukus.
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Standard Product Photograph (PPL) MG, Hair Clippers

Pasaulyje labiausiai mėgstamas elektrinių vyrų kūno priežiūros prietaisų prekės ženklas1

tyliausia kirpimo mašinėle tiek suaugusiuosius, tiek vaikus

Kirpkite šeimos narius

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 11 ilgio nustatymų

  • Naudojimas įjungus į el. tinklą

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Prisitaiko prie skirtingų ilgio nustatymų

Kirpkite tiksliai norimo ilgio plaukus. Tiesiog pasirinkite vieną iš 11 ilgio nustatymų nuo 3 mm iki 21 mm kas 2 mm arba nuimkite šukas ir kirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.

Tyli ir galinga

Tyli ir galinga

„Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės pritaikytos šeimai. Jos atlieka visas funkcijas be trikdžių. Jų sklandžiai veikiantys varikliai pasižymi galia ir mažesne vibracija, kad kerpant netrikdytų ramybės.

Suapvalintos šukos, kad nepeštų ir nedirgintų

Suapvalintos šukos, kad nepeštų ir nedirgintų

Šios plaukų kirpimo mašinėlės peiliukai ir šukos turi suapvalintus galiukus, kad kirptumėte glotniai ir saugiai.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612375

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

674

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šeimos vyrų mašinėlė

Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

02/07/2019

Lietuva

Lietuva

Si kirpimo masinele super gerai kerpa

plaukų kirpimo mašinėlė QC5115/15 super tyliai veikia,gerai kerpa,galima pasirinkti ilgius nuo 3mm iki 21mm,nereikia tepsi.Esu labai patenkintas plauku kirpimo masineles veikimu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė

Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė, kuria kas dvi - tris savaites kerpu vyrą. Norėjau pirkt belaidę, bet konsultantas atkalbėjo, nes naudosiu retai, o baterija kraut reikės nuolat. Ypač ilgas laidas (2,4 m), todėl nereikia prailgintuvo. Pakankamai galinga, kerpant nestringa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

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Atsakomybės apribojimai

  1. 2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą. 