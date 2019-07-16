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Nutraukta gamyba
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
11 ilgio nustatymų
Naudojimas įjungus į el. tinklą
Kirpkite tiksliai norimo ilgio plaukus. Tiesiog pasirinkite vieną iš 11 ilgio nustatymų nuo 3 mm iki 21 mm kas 2 mm arba nuimkite šukas ir kirpkite palikdami 0,5 mm ilgio plaukus.
„Philips“ plaukų kirpimo mašinėlės pritaikytos šeimai. Jos atlieka visas funkcijas be trikdžių. Jų sklandžiai veikiantys varikliai pasižymi galia ir mažesne vibracija, kad kerpant netrikdytų ramybės.
Šios plaukų kirpimo mašinėlės peiliukai ir šukos turi suapvalintus galiukus, kad kirptumėte glotniai ir saugiai.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
674
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Šeimos vyrų mašinėlė
Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Rexass
02/07/2019
Lietuva
Si kirpimo masinele super gerai kerpa
plaukų kirpimo mašinėlė QC5115/15 super tyliai veikia,gerai kerpa,galima pasirinkti ilgius nuo 3mm iki 21mm,nereikia tepsi.Esu labai patenkintas plauku kirpimo masineles veikimu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Anonimė74
01/07/2019
Lietuva
Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė, kuria kas dvi - tris savaites kerpu vyrą. Norėjau pirkt belaidę, bet konsultantas atkalbėjo, nes naudosiu retai, o baterija kraut reikės nuolat. Ypač ilgas laidas (2,4 m), todėl nereikia prailgintuvo. Pakankamai galinga, kerpant nestringa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
2024 m. atlikta internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 16 003 vyrai, naudojantys elektrinį kūno priežiūros prietaisą.