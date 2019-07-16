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Nutraukta gamyba

Hairclipper series 7000Plaukų kirpimo mašinėlė

QC5380/15

4.7

| (677) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

Profesionali galia

Šioje galingoje „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlėje yra titano peiliukai, turbo mygtukas ir galinga ličio jonų baterija. Po vieno greito įkrovimo mašinėlę galima naudoti 75 min. neprijungus jos prie maitinimo šaltinio.

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The world's #1 electric grooming brand1

Profesionali galia

  • Titano peiliukai

  • 12 ilgio nustatymų

  • 75 min. veikimas be laido/1 h krovimas

Nepriekaištingas kirpimas titanu padengtais peiliukais

Nepriekaištingas kirpimas titanu padengtais peiliukais

Patobulinti titano peiliukai, garantuojantys nepriekaištingą kirpimą ir ilgalaikį aštrumą

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia alyvos

2 metų garantija, įtampa tinka visame pasaulyje, nereikia alyvos

Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti ilgai. Jie parduodami su 2 metų pasauline garantija, juos galima naudoti su įvairia įtampa ir jų niekada nereikia sutepti.

Lengvai atidaroma galvutė – galėsite lengvai išplauti po tekančiu vandeniu

Lengvai atidaroma galvutė – galėsite lengvai išplauti po tekančiu vandeniu

Tiesiog atidarykite galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

677

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Šeimos vyrų mašinėlė

Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

02/07/2019

Lietuva

Lietuva

Si kirpimo masinele super gerai kerpa

plaukų kirpimo mašinėlė QC5115/15 super tyliai veikia,gerai kerpa,galima pasirinkti ilgius nuo 3mm iki 21mm,nereikia tepsi.Esu labai patenkintas plauku kirpimo masineles veikimu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

01/07/2019

Lietuva

Lietuva

Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė

Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė, kuria kas dvi - tris savaites kerpu vyrą. Norėjau pirkt belaidę, bet konsultantas atkalbėjo, nes naudosiu retai, o baterija kraut reikės nuolat. Ypač ilgas laidas (2,4 m), todėl nereikia prailgintuvo. Pakankamai galinga, kerpant nestringa.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė

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  1. Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025. 