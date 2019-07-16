30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Profesionali galia
Šioje galingoje „Philips“ plaukų kirpimo mašinėlėje yra titano peiliukai, turbo mygtukas ir galinga ličio jonų baterija. Po vieno greito įkrovimo mašinėlę galima naudoti 75 min. neprijungus jos prie maitinimo šaltinio.
Titano peiliukai
12 ilgio nustatymų
75 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Patobulinti titano peiliukai, garantuojantys nepriekaištingą kirpimą ir ilgalaikį aštrumą
Visi kūno priežiūros gaminiai sukurti naudoti ilgai. Jie parduodami su 2 metų pasauline garantija, juos galima naudoti su įvairia įtampa ir jų niekada nereikia sutepti.
Tiesiog atidarykite galvutę ir išskalaukite ją po tekančiu vandeniu.
4.7
iš 5
677
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Šeimos vyrų mašinėlė
Naudojame šeimos vyrukų šukuosenoms formuoti. Ilgai ieškojome ir bandėme įvairiausias, tačiau šią pasirinkę pagal rekomendacijas, tikrai esame 100% patenkinti. Kirpimas tapo greitas, kas labai svarbu kerpant vaikus. Taip pat labai patinka, kad yra nemažai lygių. Antgalis labai gerai braukiasi per plaukus, nestringa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Rexass
02/07/2019
Lietuva
Si kirpimo masinele super gerai kerpa
plaukų kirpimo mašinėlė QC5115/15 super tyliai veikia,gerai kerpa,galima pasirinkti ilgius nuo 3mm iki 21mm,nereikia tepsi.Esu labai patenkintas plauku kirpimo masineles veikimu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Anonimė74
01/07/2019
Lietuva
Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva ir ergonomiška plaukų kirpimo mašinėlė, kuria kas dvi - tris savaites kerpu vyrą. Norėjau pirkt belaidę, bet konsultantas atkalbėjo, nes naudosiu retai, o baterija kraut reikės nuolat. Ypač ilgas laidas (2,4 m), todėl nereikia prailgintuvo. Pakankamai galinga, kerpant nestringa.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QC5115/15 šeimyninė plaukų kirpimo mašinėlė
Euromonitor International, retail sales volume in units, electric grooming consisting of the combination of Body Shavers, Electric Facial Cleansers & Hair Care Appliances categories combined, data for 2025.