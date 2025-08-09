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  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
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  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
  • Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu

Accessories„Quick Clean Pod“

QCP20/00

5
| (38) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu
Naudojant „Quick Clean Pod“ po kiekvieno skutimo, skustuvas bus kaip naujas, iš jo bus veiksmingai pašalinti nuskusti plaukeliai. Skustuvas bus 10 kartų švaresnis nei plaunant vien tik vandeniu*
Peržiūrėti visas naudas

Kruopštus plovimas vos per 1 min.

Kasdien mėgaukitės higienišku skutimu

  • Kruopštus plovimas vos per 1 min.

  • Aktyvus sutepimas

  • Gaivus kvapas

  • Odai nekenkianti formulė

Gaivus kvapas švariam skutimuisi

Gaivus kvapas švariam skutimuisi

Specialūs valymo kasetės kvapai yra gaivūs ir suteikia švaros pojūtį skutantis.

Kiekviena kasetė veiksminga iki trijų mėn.

Kiekviena kasetė veiksminga iki trijų mėn.

Kiekviena „Philips“ valymo kasetė veiksminga maždaug 30 plovimo ciklų naudojant kasdien ir iki trijų mėn. naudojant kartą per savaitę. Švarus ir higieniškas skutimasis visą sezoną.

Sutepta barzdaskutė veikia geriausiai

Sutepta barzdaskutė veikia geriausiai

Aktyviais tepalais praturtinta formulė apsaugo skutimo galvutes nuo trinties ir nusidėvėjimo, o barzdaskutė ilgiau veikia geriausiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

38

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/08/2025

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.

Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-09

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-07-09

07/03/2025

Polska

Polska

Jakość, funkcjonalność, wykonanie

Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.

Argumentai už

Jakość wykonania, niezawodność

Argumentai prieš

Brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-11-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2024-11-07

14/02/2025

Polska

Polska

Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś

Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.

Argumentai už

Dobra cena i super produkt

Argumentai prieš

Nie znalazłem żadnej wady

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2025-01-14

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod

Date of Use 2025-01-14

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Atsakomybės apribojimai

  1. palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį