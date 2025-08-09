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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Kruopštus plovimas vos per 1 min.
Aktyvus sutepimas
Gaivus kvapas
Odai nekenkianti formulė
Specialūs valymo kasetės kvapai yra gaivūs ir suteikia švaros pojūtį skutantis.
Kiekviena „Philips“ valymo kasetė veiksminga maždaug 30 plovimo ciklų naudojant kasdien ir iki trijų mėn. naudojant kartą per savaitę. Švarus ir higieniškas skutimasis visą sezoną.
Aktyviais tepalais praturtinta formulė apsaugo skutimo galvutes nuo trinties ir nusidėvėjimo, o barzdaskutė ilgiau veikia geriausiai.
5.0
iš 5
38
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
szejk
09/08/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt posiada trzy niezbędne funkcje.
Produkt spełnia swoje zadanie i moje oczekiwania czyli czyści, odświeża i konserwuje. Dzięki systematycznemu stosowaniu golarka funkcjonuje jak nowa.
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-07-09
Roul1
07/03/2025
Polska
Jakość, funkcjonalność, wykonanie
Kilkanaście lat używam golarek Philips, jest to trzecia golarka. Goli dokładnie nie podrażnia skóry.
Argumentai už
Jakość wykonania, niezawodność
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2024-11-07
Sebaw480
14/02/2025
Polska
Świetnie daje radę nawet przy bardzo twardym zaroś
Jak dla mnie super mimo bardzo twardego zarostu goli naprawdę dobrze. Świetny produkt.
Argumentai už
Dobra cena i super produkt
Argumentai prieš
Nie znalazłem żadnej wady
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie CC12/50 Wkład Quick Clean Pod
Date of Use 2025-01-14
palyginus po skutimosi likusias šiukšles naudojant kasetėje esantį valymo skystį ir vandenį