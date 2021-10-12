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  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.

Nutraukta gamyba

OneBladeKeičiamas peiliukas

QP210/50

4.2
| (56) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
„Philips OneBlade“ yra revoliucinis, naujas, hibridinis modeliavimo prietaisas, kuris trumpina ir skuta bet kokio ilgio barzdą bei modeliuoja aiškias linijas ir kraštus. Pamirškite kelių veiksmų procesą ir priemones. „OneBlade“ daro viską.
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Suderinami produktai
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Veidas

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Veidui + kūnui

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Veidui + kūnui

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Veidui + kūnui

QP6652/61

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.

  • Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite

  • 1 x originalus

  • Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

  • Nerūdijančio plieno peiliukas, kurio užtenka iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų tą šviežią jausmą

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ yra revoliucinis naujas hibridinis formavimo įrenginys, kuriuo galima kirpti, nusiskusti ir sukurti švarias linijas bei kraštus bet kokio ilgio plaukams. Jo dviguba apsaugos sistema – slystanti danga kartu su užapvalintais galiukais – palengvina ir patogina skutimąsi. Jo skutimosi technologija pasižymi greitai judančia kirpimo mašinėle, kuri plaukia bet kokio ilgio plaukais.

Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms

Tinka „OneBlade“ (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ir „OneBlade pro“ (QP65xx, QP66xx)

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Peiliukas, kuris lengvai nebunka

Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.2

iš 5

56

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

12/10/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Dobry produkt

Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

16/08/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Polecam

Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

15/08/2021

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super

Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze

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Atsakomybės apribojimai

  1. Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.