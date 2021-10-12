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Nutraukta gamyba
Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite
1 x originalus
Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms
Nerūdijančio plieno peiliukas, kurio užtenka iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų tą šviežią jausmą
„Philips OneBlade“ yra revoliucinis naujas hibridinis formavimo įrenginys, kuriuo galima kirpti, nusiskusti ir sukurti švarias linijas bei kraštus bet kokio ilgio plaukams. Jo dviguba apsaugos sistema – slystanti danga kartu su užapvalintais galiukais – palengvina ir patogina skutimąsi. Jo skutimosi technologija pasižymi greitai judančia kirpimo mašinėle, kuri plaukia bet kokio ilgio plaukais.
Tinka „OneBlade“ (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) ir „OneBlade pro“ (QP65xx, QP66xx)
Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs
4.2
iš 5
56
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
ArKazama
12/10/2021
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Dobry produkt
Jest ok. Lubie ta golarke. Uzywam ja juz prawie rok. Polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Darkol
16/08/2021
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Polecam
Polecam, ostrze spełnia oczekiwania. Zapakowane w wygodny do przechowywania blister
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Wit123
15/08/2021
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super
Świetnie przycinają zarost, praktycznie na zero, także nie potrzeba używać manualnych maszynek do golenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade QP210/50 Wymienne ostrze
Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.