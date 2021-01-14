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Nutraukta gamyba
Kirpk, skusk, formuok
Bet kokio ilgio barzdai
3 uždedamos barzdos šukos
Įkraunamas, naudok drėgnai ir sausai
Skirta veido plaukams formuoti ir kūno plaukams kirpti. „Philips OneBlade“ – kirpk, formuok ir skusk bet kokio ilgio plaukus. Dėl lengvai slystančios dangos ir suapvalintų galiukų juo kirpsite lengvai ir patogiai. O su 200 k. per sekundę judančiu kirptuvu veiksmingai nukirpsite net ilgesnius plaukus.
Apkirpk barzdą iki norimo ilgio. Tavo „Philips OneBlade“ skustuvo komplekte yra 3 uždedamos barzdos šukos. 1 mm šukos skirtos vos matomai barzdelei, 3 mm – griežtam kirpimui, o 5 mm – ilgesnei barzdai.
Su dvipusiais peiliukais skuskite matydami kiekvieną skutamą plauką ir per kelias sekundes nuskuskite išlaikydami tikslias linijas.
4.6
iš 5
3078
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Petras29
14/01/2021
Lietuva
Kol kas geriausias koki turėjau
Labai kompaktiškas ir gerai skuta. Ir kas svarbiausia nepesa plauku, net jei skuti be antgalio.
Argumentai už
Patogus dydis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Jonas123456799
07/01/2021
Lietuva
Labai geras! Imkit nedvejoje.
Patogu naudotis. Nepeša skutant. Kokybiška. Rekomenduoju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Tadas J
06/01/2021
Lietuva
Patiko!
Labai puikiai skuta ir formuoja.Naudoju jau 3 mėnuo ir esu patenkintas
Argumentai už
Patogu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Kiekvienus peiliukus naudok iki 4 mėnesių, kad skutimasis būtų geriausias. Skutantis 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.