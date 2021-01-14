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  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
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  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą

Nutraukta gamyba

„OneBlade“

QP2520/30

4.6
| (3078) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
„Philips OneBlade“ yra revoliucinis, naujas, hibridinis formavimo prietaisas, kuris kerpa ir skuta bet kokio ilgio barzdą bei formuoja aiškias linijas ir kraštus. Pamiršk kelių veiksmų procesą ir priemones. „OneBlade“ daro viską.
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Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą

  • Kirpk, skusk, formuok

  • bet kokio ilgio barzdą

  • 3 uždedamos barzdos šukos

  • Įkraunamas, naudok drėgnai ir sausai

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

Skirta veido plaukams formuoti ir kūno plaukams kirpti. „Philips OneBlade“ – kirpk, formuok ir skusk bet kokio ilgio plaukus. Dėl lengvai slystančios dangos ir suapvalintų galiukų juo kirpsite lengvai ir patogiai. O su 200 k. per sekundę judančiu kirptuvu veiksmingai nukirpsite net ilgesnius plaukus.

Kirpk

Kirpk

Apkirpk barzdą iki norimo ilgio. Tavo „Philips OneBlade“ skustuvo komplekte yra 3 uždedamos barzdos šukos. 1 mm šukos skirtos vos matomai barzdelei, 3 mm – griežtam kirpimui, o 5 mm – ilgesnei barzdai.

Formuok

Formuok

Su dvipusiais peiliukais skuskite matydami kiekvieną skutamą plauką ir per kelias sekundes nuskuskite išlaikydami tikslias linijas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

3078

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

14/01/2021

Lietuva

Lietuva

Kol kas geriausias koki turėjau

Labai kompaktiškas ir gerai skuta. Ir kas svarbiausia nepesa plauku, net jei skuti be antgalio.

Argumentai už

Patogus dydis

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

07/01/2021

Lietuva

Lietuva

Labai geras! Imkit nedvejoje.

Patogu naudotis. Nepeša skutant. Kokybiška. Rekomenduoju

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

06/01/2021

Lietuva

Lietuva

Patiko!

Labai puikiai skuta ir formuoja.Naudoju jau 3 mėnuo ir esu patenkintas

Argumentai už

Patogu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“

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Atsakomybės apribojimai

  1. Kiekvienus peiliukus naudok iki 4 mėnesių, kad skutimasis būtų geriausias. Skutantis 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.