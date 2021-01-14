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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Kirpkite, modeliuokite kraštus ir skuskite
3 x 360 peiliukas
Tinka visoms „OneBlade“ rankenoms**
Peiliuko užtenka 4 mėnesiams*
„Philips OneBlade“ yra revoliucinis naujas hibridinis formavimo įrenginys, kuriuo galima kirpti, nusiskusti ir sukurti švarias linijas bei kraštus bet kokio ilgio plaukams. Jo dviguba apsaugos sistema – slystanti danga kartu su užapvalintais galiukais – palengvina ir patogina skutimąsi. Jo skutimosi technologija pasižymi greitai judančia kirpimo mašinėle, kuri plaukia bet kokio ilgio plaukais.
Tinka visiems „OneBlade“ gaminiams: „OneBlade“ (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), „OneBlade pro“ (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x), išskyrus QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
Patvarūs nerūdijančio plieno ašmenys, kurie tarnauja iki 4 mėnesių*, kad išlaikytų šviežumo pojūtį. Kai ant ašmenų pasirodys keitimo indikatorius – išstūmimo piktograma, ašmenų veikimas gali nebebūti optimalus. Atėjo laikas apsvarstyti galimybę pakeisti ašmenis, kad skutimo rezultatai būtų optimalūs.
4.6
iš 5
3078
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Petras29
14/01/2021
Lietuva
Kol kas geriausias koki turėjau
Labai kompaktiškas ir gerai skuta. Ir kas svarbiausia nepesa plauku, net jei skuti be antgalio.
Argumentai už
Patogus dydis
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Jonas123456799
07/01/2021
Lietuva
Labai geras! Imkit nedvejoje.
Patogu naudotis. Nepeša skutant. Kokybiška. Rekomenduoju
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Tadas J
06/01/2021
Lietuva
Patiko!
Labai puikiai skuta ir formuoja.Naudoju jau 3 mėnuo ir esu patenkintas
Argumentai už
Patogu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP2520/20 „OneBlade“
Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.
išskyrus QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505