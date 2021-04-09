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Nutraukta gamyba
Kirpk, skusk, formuok
Bet kokio ilgio barzdai
12 ilgių tikslios šukos
Įkraunamas, naudok drėgnai ir sausai
„Philips OneBlade“ pasižymi revoliucine, nauja technologija, skirta veido plaukams modeliuoti ir kūnui prižiūrėti. Šiuo prietaisu galima kirpti, modeliuoti kraštus ir skusti bet kokio ilgio barzdą. Su dviguba apsaugos sistema – slystančia danga ir suapvalintais galiukais – skusitės lengviau ir patogiau. Skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (200 k. per sekundę), tad jis veiksmingas net skutant ilgesnę barzdą.
Nukirpk norimo ilgio barzdelę. Tavo „Philips OneBlade“ komplekte yra 12 ilgių tikslios šukos, kurias gali naudoti tiek vos matomai barzdelei, griežtam kirpimui ar ilgesnei barzdelei formuoti.
Su dvipusiais peiliukais skuskite matydami kiekvieną skutamą plauką ir per kelias sekundes nuskuskite išlaikydami tikslias linijas.
4.6
iš 5
740
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
DASS
09/04/2021
Eesti
Качество !
Я очень доволен этим продуктом, долго сомневался пересмотрел кучу отзывов и видео. И не пожалел ! Не знаю как у этой компании с другой техникой , но электро товары ... стоят того , что бы их преобрести !
Argumentai už
после использования - нет раздражений. он удобный .
Argumentai prieš
пока не нашел
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro
Kesti
29/12/2020
Eesti
Mugav ja ülikerge kasutada!
Toodet on väga lihtne kasutada, mõnusalt kompaktne, sobib ideaalselt reisile kaasa võtmiseks, sest kaalub vähe ja aku peab kaua vastu. Raseerija on ülimalt täpne ja ohutu.
Argumentai už
Täpne, võimaldab detailset tulemust, sobib erinevate habemete kujundamiseks samuti, kerge, korralik pika tööajaga aku.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro
SimoEK
21/12/2020
Eesti
Uskumatult kiire ja mugav
Olen pikaaegne trimmeri kasutaja, aga antud tootega on tunne nagu oleksin habet ajades jõudnud uuele tasemele . Palju kiirem, nahalähedasem ja mugavam . Hea trimmida ka natuke pikemat habet.
Argumentai už
Nahalähedane lõikamine, ergonoomilisus, kiirus , aku näidik
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro
Kiekvienus peiliukus naudok iki 4 mėnesių, kad skutimasis būtų geriausias. Skutantis 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.