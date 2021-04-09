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Visos serijos

  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
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  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
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  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
  • Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.

Nutraukta gamyba

„OneBlade Pro“

QP6510/20

4.6
| (740) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.
„Philips OneBlade“ yra revoliucinis, naujas, hibridinis modeliavimo prietaisas, kuris trumpina ir skuta bet kokio ilgio barzdą bei modeliuoja aiškias linijas ir kraštus. Pamirškite kelių veiksmų procesą ir priemones. „OneBlade“ daro viską.
Peržiūrėti visas naudas

Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Kirpkite, model. kraštus ir skusk. bet kokio ilgio barzdą.

  • Kirpk, skusk, formuok

  • Bet kokio ilgio barzdai

  • 12 ilgių tikslios šukos

  • Įkraunamas, naudok drėgnai ir sausai

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

„Philips OneBlade“ pasižymi revoliucine, nauja technologija, skirta veido plaukams modeliuoti ir kūnui prižiūrėti. Šiuo prietaisu galima kirpti, modeliuoti kraštus ir skusti bet kokio ilgio barzdą. Su dviguba apsaugos sistema – slystančia danga ir suapvalintais galiukais – skusitės lengviau ir patogiau. Skutimo technologija pasižymi greitai judančiu kirptuvu (200 k. per sekundę), tad jis veiksmingas net skutant ilgesnę barzdą.

Kirpk

Nukirpk norimo ilgio barzdelę. Tavo „Philips OneBlade“ komplekte yra 12 ilgių tikslios šukos, kurias gali naudoti tiek vos matomai barzdelei, griežtam kirpimui ar ilgesnei barzdelei formuoti.

Formuok

Su dvipusiais peiliukais skuskite matydami kiekvieną skutamą plauką ir per kelias sekundes nuskuskite išlaikydami tikslias linijas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.6

iš 5

740

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

09/04/2021

Eesti

Eesti

Качество !

Я очень доволен этим продуктом, долго сомневался пересмотрел кучу отзывов и видео. И не пожалел ! Не знаю как у этой компании с другой техникой , но электро товары ... стоят того , что бы их преобрести !

Argumentai už

после использования - нет раздражений. он удобный .

Argumentai prieš

пока не нашел

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro

29/12/2020

Eesti

Eesti

Mugav ja ülikerge kasutada!

Toodet on väga lihtne kasutada, mõnusalt kompaktne, sobib ideaalselt reisile kaasa võtmiseks, sest kaalub vähe ja aku peab kaua vastu. Raseerija on ülimalt täpne ja ohutu.

Argumentai už

Täpne, võimaldab detailset tulemust, sobib erinevate habemete kujundamiseks samuti, kerge, korralik pika tööajaga aku.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro

21/12/2020

Eesti

Eesti

Uskumatult kiire ja mugav

Olen pikaaegne trimmeri kasutaja, aga antud tootega on tunne nagu oleksin habet ajades jõudnud uuele tasemele . Palju kiirem, nahalähedasem ja mugavam . Hea trimmida ka natuke pikemat habet.

Argumentai už

Nahalähedane lõikamine, ergonoomilisus, kiirus , aku näidik

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie QP6520/20 OneBlade Pro

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Atsakomybės apribojimai

  1. Kiekvienus peiliukus naudok iki 4 mėnesių, kad skutimasis būtų geriausias. Skutantis 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.