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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
12 ilgių tikslios šukos
Naudok drėgnai ir sausai
Baterijos indikatorius
Skirta veido plaukams formuoti ir kūno plaukams kirpti. „Philips OneBlade“ – kirpk, formuok ir skusk bet kokio ilgio plaukus. Dėl lengvai slystančios dangos ir suapvalintų galiukų juo kirpsite lengvai ir patogiai. O su 200 k. per sekundę judančiu kirptuvu veiksmingai nukirpsite net ilgesnius plaukus.
Nukirpk norimo ilgio barzdelę. Tavo „Philips OneBlade“ komplekte yra 12 ilgių tikslios šukos, kurias gali naudoti tiek vos matomai barzdelei, griežtam kirpimui ar ilgesnei barzdelei formuoti.
Su dvipusiais peiliukais skuskite matydami kiekvieną skutamą plauką ir per kelias sekundes nuskuskite išlaikydami tikslias linijas.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
1034
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Paulius V.
04/11/2025
Lietuva
Puikus ir šiuolaikiškas būdas skustis.
Puikus prietaisas pasirūpinti viso kūno plaukais.labai ilgas baterijos tarnavimo laikas, patvarūs peiliukai ir svarbiausia labai patogu pasiimti jį kartu į keliones.
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui
ZGA1
31/10/2025
Lietuva
Visos reikalingos funkcijos viename
Jau kelis metus naudojau pirmtaką OneBlade, kuriuo buvau labai patenkintas. Atsiradus 360 Pro vonios ir higienos reikalai tapo dar lengvesni ir patogesni. Nereikia turėti daug prietaisų vonioje, viskas telpa į šį įrenginį. Patogu, greita ir saugu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
IGNAS
10/03/2025
Lietuva
Naudoju jau labau ilgai ir džiaugiuosi!
TOBULA! Geriausias skustuvas rinkoje! Rekomenduoju!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui
Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.