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  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
  • Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą

Nutraukta gamyba

OneBlade ProVeidui + kūnui

QP6650/60

4.5
| (1034) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą
„Philips OneBlade Pro Face + Body“ kerpa, modeliuoja kraštus ir skuta bet kokio ilgio barzdą. Gauni peiliukus veidui ir peiliukus su odos apsauga kūnui. Pamiršk apie kelių prietaisų naudojimą. „OneBlade“ daro viską.
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Sukurtas barzdai, o ne odai skusti

Kirpk, skusk ir formuok bet kokio ilgio barzdą

  • Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

  • 14 ilgių tikslios šukos

  • Naudok drėgnai ir sausai

  • Skaitmeninis LED ekranas

Unikali „OneBlade“ technologija

Unikali „OneBlade“ technologija

Skirta veido plaukams formuoti ir kūno plaukams kirpti. „Philips OneBlade“ – kirpk, formuok ir skusk bet kokio ilgio plaukus. Dėl lengvai slystančios dangos ir suapvalintų galiukų juo kirpsite lengvai ir patogiai. O su 200 k. per sekundę judančiu kirptuvu veiksmingai nukirpsite net ilgesnius plaukus.

Kirpk

Kirpk

Kirpki barzdą tolygiai, naudodamas pridedamas reguliuojamo tikslumo šukas. Pasirink vieną iš 14 fiksuojamų ilgio nustatymų, kad pasiektum bet kokį rezultatą – nuo vos matomos barzdelės, iki griežto kirpimo ir ilgesnės barzdos. Apkirpk kūno plaukus bet kuria kryptimi su užspaudžiamomis kūno plaukų šukomis (3 mm).

Formuok

Formuok

Su dvipusiais peiliukais skuskite matydami kiekvieną skutamą plauką ir per kelias sekundes nuskuskite išlaikydami tikslias linijas.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-3112060

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

1034

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

04/11/2025

Lietuva

Lietuva

Puikus ir šiuolaikiškas būdas skustis.

Puikus prietaisas pasirūpinti viso kūno plaukais.labai ilgas baterijos tarnavimo laikas, patvarūs peiliukai ir svarbiausia labai patogu pasiimti jį kartu į keliones.

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6652/61 Veidui + kūnui

31/10/2025

Lietuva

Lietuva

Visos reikalingos funkcijos viename

Jau kelis metus naudojau pirmtaką OneBlade, kuriuo buvau labai patenkintas. Atsiradus 360 Pro vonios ir higienos reikalai tapo dar lengvesni ir patogesni. Nereikia turėti daug prietaisų vonioje, viskas telpa į šį įrenginį. Patogu, greita ir saugu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

10/03/2025

Lietuva

Lietuva

Naudoju jau labau ilgai ir džiaugiuosi!

TOBULA! Geriausias skustuvas rinkoje! Rekomenduoju!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie OneBlade Pro 360 QP6552/15 Veidui + kūnui

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Atsakomybės apribojimai

  1. Geriausiam skutimuisi. Kai pilnai skutamasi 2 kartus per savaitę. Faktiniai rezultatai gali skirtis.