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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lengvai suformuojama tobula barzda
Formuokite barzdą šiuo barzdos skustuvu. Koregavimas nuo 1 iki 10 mm.
1 mm tikslūs ilgio nustatymai
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
10 h krovimas/45 min. veikimas be laido
Nustatykite kirptuvo žemiausią padėtį ir suformuokite tobulą 3 dienų barzdelę, vos 1 mm ilgio.
Norėdami pasirinkti ir užfiksuoti ilgio nustatymą, paprasčiausiai pasukite ratuką: nuo 1 mm ilgio barzdelės iki visos 10 mm ilgio barzdos, tiksliai per 1 mm nuo ankstesniojo nustatymo.
3000 serijos „Philips“ barzdos kirptuvo pasigalandantys plieniniai peiliukai išlieka tokie pat aštrūs ir veiksmingi kaip 1 dieną, kas kaskart kirptumėte tobulai ir apsaugotumėte odą.
4.2
iš 5
11
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
Colollo
28/04/2017
Latvija
Viegls, ērti lietojams, nedaudz paskaļš
Esmu ar preci apmierināts, viegli slīd pa sejas rugājiem, piekļaujoties katram sejas izliekumam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 bārdas trimmeris
Victor
20/04/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody