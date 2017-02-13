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Nutraukta gamyba

Beardtrimmer series 3000barzdos ir plaukelių kirptuvas

QT4005/15

4.2

| (12) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

Lengvai suformuojama tobula barzda

Formuokite barzdą šiuo barzdos skustuvu. Koregavimas nuo 0,5 iki 10 mm.

Peržiūrėti visas naudas

Patogiausias būdas formuoti barzdą

Lengvai suformuojama tobula barzda

  • 0,5 mm tikslumo nustatymai

  • Nerūdijančiojo plieno peiliukai

  • 10 h krovimas/45 min. veikimas be laido

0,5 mm tikslumas

0,5 mm tikslumas

Nustatykite kirptuvą į žemiausią padėtį ir mėgaukitės vos 0,5 mm barzdele.

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti ilgio nustatymus – nuo 0,5 mm iki 10 mm

Lengva pasirinkti ir užfiksuoti ilgio nustatymus – nuo 0,5 mm iki 10 mm

Norėdami pasirinkti ir užfiksuoti ilgio nustatymą, paprasčiausiai pasukite ratuką: nuo 3 dienų 0,5 mm ilgio barzdelės iki visos 10 mm ilgio barzdos, tiksliai per 0,5 mm nuo ankstesnio.

Nusikirpkite tobulai ir saugiai

Nusikirpkite tobulai ir saugiai

3000 serijos „Philips“ barzdos kirptuvo pasigalandantys plieniniai peiliukai išlieka tokie pat aštrūs ir veiksmingi kaip 1 dieną, kas kaskart kirptumėte tobulai ir apsaugotumėte odą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.2

iš 5

12

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

2

13/02/2017

Eesti

Eesti

Patvirtintas pirkėjas

lihtne ja loogiline toode

väga hea kasutada igapäevaselt või nädalas korra. nädalas korra laed ja saab enam-vähem nädala aetud ka

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel

11/01/2018

Polska

Polska

dobry sprzęt

mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu

11/01/2018

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

dobry sprzęt

mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu

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