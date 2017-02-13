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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lengvai suformuojama tobula barzda
Formuokite barzdą šiuo barzdos skustuvu. Koregavimas nuo 0,5 iki 10 mm.
0,5 mm tikslumo nustatymai
Nerūdijančiojo plieno peiliukai
10 h krovimas/45 min. veikimas be laido
Nustatykite kirptuvą į žemiausią padėtį ir mėgaukitės vos 0,5 mm barzdele.
Norėdami pasirinkti ir užfiksuoti ilgio nustatymą, paprasčiausiai pasukite ratuką: nuo 3 dienų 0,5 mm ilgio barzdelės iki visos 10 mm ilgio barzdos, tiksliai per 0,5 mm nuo ankstesnio.
3000 serijos „Philips“ barzdos kirptuvo pasigalandantys plieniniai peiliukai išlieka tokie pat aštrūs ir veiksmingi kaip 1 dieną, kas kaskart kirptumėte tobulai ir apsaugotumėte odą.
4.2
iš 5
12
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
tadre
13/02/2017
Eesti
Patvirtintas pirkėjas
lihtne ja loogiline toode
väga hea kasutada igapäevaselt või nädalas korra. nädalas korra laed ja saab enam-vähem nädala aetud ka
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 habeme- ja tüükapiirel
Piter33
11/01/2018
Polska
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
matkaluz
11/01/2018
Polska
Patvirtintas pirkėjas
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu