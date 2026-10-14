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Nutraukta gamyba

LongLifeBaterija

R6L36FV/10

Geriausias pasirinkimas mažai energijos naudojantiems prietaisams

Mažai energijos naudojantiems gaminiams rinkitės „LongLife“ baterijas. Cinko chlorido technologija puikiai tinka laikrodžiams, radijams, skaičiuotuvams ir nuotolinio valdymo pultams.

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Geriausias pasirinkimas mažai energijos naudojantiems prietaisams

  • AA

  • Cinko chloridas

Aukštos kokybės cinko-chlorido technologija užtikrina ilgaamžiškumą

Aukštos kokybės cinko-chlorido technologija užtikrina baterijų ilgaamžiškumą, kai jos eksploatuojamos su mažai energijos naudojančiais prietaisais.

Pasirinkimo vadovas, skirtas pasirinkti tinkamiausiai baterijai

Pasirinkimo vadovas, skirtas pasirinkti jūsų prietaisui tinkamiausiam baterijos tipui

„Philips“ ZnC baterijose yra 0 % kenksmingų sunkiųjų metalų

„Philips“ garantuoja, kad šiose baterijose nėra tokių kenksmingų sunkiųjų metalų kaip kadmis ir gyvsidabris.

Techninės savybės

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