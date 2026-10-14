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R6L36FV/10
Geriausias pasirinkimas mažai energijos naudojantiems prietaisams
Mažai energijos naudojantiems gaminiams rinkitės „LongLife“ baterijas. Cinko chlorido technologija puikiai tinka laikrodžiams, radijams, skaičiuotuvams ir nuotolinio valdymo pultams.
AA
Cinko chloridas
Aukštos kokybės cinko-chlorido technologija užtikrina baterijų ilgaamžiškumą, kai jos eksploatuojamos su mažai energijos naudojančiais prietaisais.
Pasirinkimo vadovas, skirtas pasirinkti jūsų prietaisui tinkamiausiam baterijos tipui
„Philips“ garantuoja, kad šiose baterijose nėra tokių kenksmingų sunkiųjų metalų kaip kadmis ir gyvsidabris.
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