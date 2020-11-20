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Nutraukta gamyba
Su „Jet Clean“ sistema
Su LED ekranu
Tris nepriklausomos lanksčios galvutės skutimosi įtaise, kuris sukasi visu judesio diapazonu. Šis unikalus derinys užtikrina optimalų sąlytį su oda nelygiose vietose, todėl nuskutami net ir patys problematiškiausi sprando plaukai.
Trys „Triple Track“ galvučių skutimo žiedai suteikia 50% didesnį skutimo paviršių nei standartinės viengubos besisukančios skutimo galvutės.
Šios elektrinės barzdaskutės dviejų peiliukų sistema pakelia plaukus ir patogiai nuskuta prie pat odos paviršiaus.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
6
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
lavvina
20/11/2020
Polska
Rewelacja!!!
Posiadałem poprzednie modele i wybrałem kolejny. Indukcyjne ładowanie urządzeń peryferyjnych np.telefonu
Argumentai už
Ergonomia
Argumentai prieš
Póki co to bez wad
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Adamss
21/11/2017
Polska
Idealna
Witam szczerze mogę napisać ze najlepsza golarka użytkuje ja 9 rok bateria trzyma miesiącami
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Miho76
04/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Rewelacja :D
Elegancki, rewelacyjna jakość wykonania i golenia.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie arcitec RQ1095/22 Electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.