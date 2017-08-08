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Nutraukta gamyba
„DualPrecision & GyroFlex2D“ sistema
40 min. veikia be laido, įkr. per 1 h.
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius
Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.
Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.
4.4
iš 5
57
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
maxisuszi
08/08/2017
Polska
Prawie trzy lata bez zarzutu
Witam Używałem golarki prawie trzy lata, nadal działa bez zarzutu, ale zgubiłem ładowarkę i nie potrafię dokupić. Po wielokrotnych próbach musiałem kupić nową. Seria 5000 oby była godną następczynią.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Aneriii
19/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
PORĘCZNA, WYDAJNA I SKUTECZNA
MĄŻ JEST BARDZO ZADOWOLONY Z GOLARKI,PRODUKT DŁUGO WYTRZYMUJE BEZ ŁADOWANIA, DOBRZE GOLI, JEST PORĘCZNA, NO I SUPER , ŻE MOŻNA UŻYWAĆ NA SUCHO I MOKRO ALE I TAK W WIĘKSZOŚCI MĄŻ UŻYWA TYLKO NA SUCHO.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
bodzio565
04/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
jest nie zawodna cicha w użyciu idealna
polecam innym napewno nie bedą narzekać na wybór, jest lekka, dobrze goli szybko sie ładuje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1141/16 Wet & dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.