30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
„DualPrecision & GyroFlex2D“ sistema
45 min. veikimas be laido/1 h krovimas
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius
Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.
Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.
4.2
iš 5
65
Atsiliepimai
87%
Rekomenduoja šį gaminį
aakarol
26/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super maszynka
Wcześniej używałem maszynki innej znanej firmy serii 3 i nie ma co porównywać.Poprzednia maszynka miała problemy z goleniem w ciężko dostępnych miejscach np.na szyi za to philips nie ma z tym problemów.Do tego jest cicha i szybko goli.Jak najbardziej polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Dolar
26/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super maszynka
Wcześniej używałem maszynki innej znanej firmy serii 3 i nie ma co porównywać.Poprzednia maszynka miała problemy z goleniem w ciężko dostępnych miejscach np.na szyi za to philips nie ma z tym problemów.Do tego jest cicha i szybko goli.Jak najbardziej polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
youpiter
25/05/2015
Polska
Rewelacyjna do codziennego użytku
Prosta w obsłudze , idealne golenie ( nigdy nie przypuszczałem , że golarka może tak dokładnie golić ) łatwość w utrzymaniu idealnej czystości urządzenia , super kształt i wygląd . Rewelacyjne golenie na każdej płaszczyźnie , dokładna , cicha - po prostu SUPER !!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1145/16 Wet & dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.