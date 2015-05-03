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Nutraukta gamyba
„DualPrecision & GyroFlex2D“ sistema
45 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Kirptuvas ir krepšelis
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius
Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.
Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.
4.0
iš 5
12
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
stempell
03/05/2015
Polska
super
bardzo dokładnie goli, nie podrażnia skóry, dokładnie usuwa zarost, szybko można wyczyścić
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
jjooee
29/04/2015
Polska
Bardzo dobra golarka
Ten produkt spełnia moje oczekiwania i polecam go każdemu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
anabell
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry produkt, który ułatwia codzienne życie
Bardzo dobry produkt. Dokładnie goli zarost. Funkcjonalny kształt. Wydajny akumulator. Golarka kupiona na prezent. Mąż bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy model w swojej klasie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.