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  • Švelnus prisilietimas, glotni oda
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  • Švelnus prisilietimas, glotni oda
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Nutraukta gamyba

Shaver series 7000 SensoTouchDrėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

RQ1151/16

4
| (12) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Švelnus prisilietimas, glotni oda
„Philips SHAVER series 7000“ skustuvas švelniai prisiliečia ir lygiai nuskuta. „GyroFlex 2D“ sistema lengvai prisitaiko prie jūsų veido kontūrų ir „DualPrecision“ ašmenimis nuskuta net trumpiausius plaukelius.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Švelnus prisilietimas, glotni oda

  • „DualPrecision & GyroFlex2D“ sistema

  • 45 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Kirptuvas ir krepšelis

Su angomis ir skylutėmis net patiems trumpiausiems plaukeliams

Su angomis ir skylutėmis net patiems trumpiausiems plaukeliams

„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius

„Super Lift and Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų

„Super Lift and Cut“ ašmenys pakelia plaukus, kad švariau nuskustų

Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.

Dvikryptės lanksčios galvutės lengvai prisitaiko prie išlinkių

Dvikryptės lanksčios galvutės lengvai prisitaiko prie išlinkių

Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

12

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

2

03/05/2015

Polska

Polska

super

bardzo dokładnie goli, nie podrażnia skóry, dokładnie usuwa zarost, szybko można wyczyścić

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

29/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra golarka

Ten produkt spełnia moje oczekiwania i polecam go każdemu.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

28/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt, który ułatwia codzienne życie

Bardzo dobry produkt. Dokładnie goli zarost. Funkcjonalny kształt. Wydajny akumulator. Golarka kupiona na prezent. Mąż bardzo zadowolony. Zdecydowanie najlepszy model w swojej klasie.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1151/16 Wet & dry electric shaver

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Atsakomybės apribojimai

  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 