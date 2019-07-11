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Nutraukta gamyba
„DualPrecision & GyroFlex2D“ sistema
50 min. veik. be laido / 1 h įkrovimas
Kirptuvas ir krepšelis
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius
Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.
Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.
4.5
iš 5
101
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
ricardasd
11/07/2019
Lietuva
RQ1155/16
Labai puiki barzdaskutė. Jei vertinti pagal kainos ir kokybės santykį tai ko gero geriausias gaminys. Apskritai visi Philips gaminiai aukščiausios kokybės. Anksčiau turėjau barzdaskutę, kuria naudojausi ne mažiau kaip 20 metų be jokių problemų (dabar jai jau 29 metai) ir būčiau dabar dar naudojesis, bet neradau niekur pirkti peiliukų bloko, nes mano pradėjo truputį pešti plaukus, o šiaip ji ir dabar dar veikianti.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Drėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė
Tajusza
31/03/2022
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
jest super
Polecam wszystkim, podoba mi sie dzieki ruchomym głowicą, jest porecvzna, elegancka i cicha oraz ma akcesoria.
Argumentai už
bateria, wyglad, funkcjonalnosc
Argumentai prieš
raczej brak
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
ZM27
04/11/2020
Polska
Super sprzęt
Wybralem golarke philips ponieważ kilka golarek rynkowych ktore zakupilem nie spełniały moich oczekiwań i to byl ostatni zakup ktory odmienil moja ocenę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/82 Wet and dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.