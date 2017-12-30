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Nutraukta gamyba
„DualPrecision & GyroFlex2D“ sistema
50 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Barzdos formavimo priedas ir krepšelis
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius
Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.
Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.
4.7
iš 5
53
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
Fasol
30/12/2017
Polska
Doskonała maszynka, każdy facet powinien ją mieć.
Przesiadłem się z modelu Aqua Touch AT750 i można ją porównać do przesiadki ze Skody do Ferrari :) Wcześniej negatywnie podchodziłem do tych kosmicznie wyglądających maszynek, jednak gdy jedna wpadła w moje ręce całkowicie zmieniłem zdanie. Goli bardzo dobrze, przede wszystkim tnie a nie wyrywa. Nie podrażnia, ale to może być kwestia przyzwyczajenia skóry do elektryków. Nie ma co się spodziewać skóry gładkiej jak po żyletce bo żadna elektryczna maszynka tego nie zapewni jednak dokładność golenia jest bardzo dobra. Ładuje się bardzo szybko, obsługa bezproblemowa. Każdy facet powinien ją mieć. Jedyny malutki minusik to potrzeba ładowania w dołączonej stacji ładującej - nie ma możliwości podpięcia ładowarki bezpośrednio do maszynki. Drobiazg ale zmusza nas do zabrania stacji w przypadku dłuższej wycieczki.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
JeDy
09/04/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
super
golę się golarkami od kilkudziesięciu lat ale jeszcze nie natrafiłem na tak doskonałą która ma same zalety i tak np: 1 szybkość ładowania 2. prosty w użyciu 3. golenie bardzo dokładne 4. czyszczenie bez problemów (opłukać i już jest}
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Łukasz1983
08/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
produkt warty swojej ceny
Maszynki używam od dwóch lat. Produkt łatwy w użytkowaniu. Wydajny akumulator, ładowanie raz na tydzień. Dokładne golenie. Ostrza wystarczy regularnie czyścić. Nawet osobna głowica z trymerem szybko przekonuje do siebie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1175/16 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.