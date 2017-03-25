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Nutraukta gamyba
„DualPrecision & GyroFlex2D“ sistema
50 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Kirptuvas ir krepšelis
„Jet Clean“ sistema
„DualPrecision“ ašmenys patogiai skuta tiek ilgus plaukus, tiek trumpus šerius. 1. Išpjovos nukerpa ilgus plaukus. 2. Skylutės nukerpa šerius
Dviejų peiliukų sistema, integruota į „Philips“ elektrinį skustuvą, pakelia plaukelius, todėl patogu skusti arti odos, o skutimas tampa švarus.
Elektrinės barzdaskutės „GyroFlex 2D“ kontūrus atkartojanti sistema lengvai prisitaiko prie veido išlinkių, sumažina spaudimą ir dirginimą bei švariai skuta.
4.7
iš 5
25
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Artur1972
25/03/2017
Polska
Udany produkt
Golarkę używam codziennie od ponad 2 lat i to bez wymiany głowicy golącej. Jedno naładowanie akumulatora wystarcza na około 30-dniową eksploatację. Jak do tej pory jestem z niej bardzo zadowolony. Chyba jedyną jej wadą jest złożona konstrukcja głowicy golącej, co znacząco utrudnia jej czyszczenie/mycie.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
krecik2203
25/06/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super
Naprawdę polecam bo warto.Jestem bardzo zadowolony z produktu.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
franek11
24/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Doskonały
Golarka naprawdę doskonała daje radę z moim bardzo twardym zarostem nigdy nie goliłem się golarką elektryczną bo żadna nie była w stanie pokonać mój zarost.Golenie tą golarką sprawia przyjemność.Gorąco polecam!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 7000 SensoTouch RQ1185/21 Wet & dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.