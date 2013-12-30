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Maksimalus skutimas
Pažangiausia barzdaskutė „Philips SensoTouch 3D RQ1260“ suteikia galimybę mėgautis nuostabiu skutimusi. „GyroFlex 3D“ sistema atkartoja jūsų veido kontūrus, o „UltraTrack“ galvutėmis kiekvienas plaukelis nuskutamas vos keliais judesiais.
„UltraTrack & GyroFlex 3D“ sistema
60 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Koreguojantis peiliukas
„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.
Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.
Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.
4.9
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Zadowolony
30/12/2013
Polska
Super sprzęt
Kolejny produkt Philips z tej kategorii - poprzedni służył około 8 lat - zdecydowanie ok !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/16 Wet & dry electric shaver
Сержио
12/04/2019
Україна
Мрія будь-якого чоловіка...
Подарували бритву, Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC, 10 років тому на день народження. Шкіра після гоління, гладка як у немовляти. Безмежно щасливий. Працює як швейцарський годинник ... Через 10 років, на день народження чоловіка подарувала зубну щітку Sonicare DiamondClean HX9352 / 04 ...
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Електробритва для вологого та сухого гоління
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Naudojimo data 2020-01-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Naudojimo data 2020-01-01
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.