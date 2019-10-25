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Nutraukta gamyba
RQ1280/17
„UltraTrack & GyroFlex 3D“ sistema
60 min. veikimas be laido/1 h krovimas
Koreguojantis peiliukas
„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.
Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.
Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
25/10/2019
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Výrobek je skvělý
Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.
Argumentai už
Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.
Argumentai prieš
Nic na něj neseženete
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení
radzik35
22/09/2013
Polska
Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.
Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.