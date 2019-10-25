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  • Maksimalus skutimas
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  • Maksimalus skutimas
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  • Maksimalus skutimas

Nutraukta gamyba

Shaver series 9000 SensoTouchdrėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

RQ1280/17

4.5
| (2) Atsiliepimai
Maksimalus skutimas
Siūlome pažangiausią skutimąsi. „SensoTouch 3D RQ1280“ galėsite mėgautis nuostabiu skutimusi. „GyroFlex 3D“ sistema slinks jūsų veido kontūru, o „UltraTrack“ galvutėmis kiekvieną plaukelį nuskusite keliais judesiais.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

su „GyroFleX 3D“ sistema

Maksimalus skutimas

  • „UltraTrack & GyroFlex 3D“ sistema

  • 60 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • Koreguojantis peiliukas

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.

„Aquatec" tarpinė patogiam sausam ir gaivinančiai drėgnam skutimuisi

„Aquatec" tarpinė patogiam sausam ir gaivinančiai drėgnam skutimuisi

Elektrinės barzdaskutės „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistema leidžia pasirinkti skutimosi būdą. Galite skustis patogiai sausuoju arba gaivinančiu drėgnuoju būdu, naudodami skutimosi želę ar putas odai nuraminti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

3
2
1

25/10/2019

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Výrobek je skvělý

Výrobek je skvělý, ale nic na něj neseženete, chtěl jsem koupit nabíječku a nikde jsem jí nesehnal. Takže když si něco takového koupíte a něco se rozbije, jsou to vyhozené peníze.

Argumentai už

Bezvadně oholí, dá se opláchnout vodou.

Argumentai prieš

Nic na něj neseženete

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 holicí strojek pro mokré a suché holení

22/09/2013

Polska

Polska

Bardzo dobra maszynka na sucho. Doskonały wygląd.

Poprzedni mój model to Philips 8150. Trzeba przyznać że golenie nowym modelem jest dużo krótsze. Ergonomia bez zarzutu. Fajna funkcja czyszczenia i ostrzenia. Wygląd to oczywiście kwestia gustu, jak dla mnie doskonały. Niestety nie jestem zadowolony z golenia na mokro, może kupiłem nieodpowiednią piankę, może mój zarost przywykł do golenia na sucho... Golenie znacznie dłuższe, maszynka co chwilę musi wędrować pod wodę. Pomimo ww. wady szczerze polecam maszynkę.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1280/22 Wet & dry electric shaver

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 