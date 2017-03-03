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Nutraukta gamyba

Shaver series 9000 SensoTouchdrėgnojo ir sausojo skutimo elektrinė barzdaskutė

RQ1295/23

4.7

| (19) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Maksimalus skutimas

Pažangiausia skutimosi priemonė „Philips SensoTouch 3D“ RQ1295CC suteikia galimybę mėgautis nuostabiu skutimusi. „GyroFlex 3D“ sistema atkartoja jūsų veido kontūrus, o „UltraTrack“ galvutėmis kiekvienas plaukelis nuskutamas vos keliais judesiais.

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Pasaulyje pirmaujantis elektrinių skustuvų prekės ženklas1

su „GyroFleX 3D“ sistema

Maksimalus skutimas

  • „UltraTrack & GyroFlex 3D“ sistema

  • 60 min. veikimas be laido/1 h krovimas

  • „Jet Clean“ sistema

„Jet Clean+“ sistema valo, drėkina ir įkrauna skustuvą

„Jet Clean+“ sistema valo, drėkina ir įkrauna skustuvą

Po kiekvieno naudojimo „Jet Clean+“ sistema nuvalo ir sudrėkina peiliukus, įkrauna akumuliatorių. Yra 3 valymo nustatymai: automatinis – įprastam naudojimui, ekonomiškas – 40 % mažesniam energijos suvartojimui ir intensyvus – ypač kruopščiam valymui.

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

„Philips GyroFlex 3D" sistema nematomai prisitaiko prie kiekvieno veido įlinkio

„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

„UltraTrack" skustuvo galvutės pagauna visus plaukelius keliais braukimais

Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

19

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2

03/03/2017

Polska

Polska

Rewelacyjna maszynka : )

Zdecydowanie lepsza od najwyższego modelu Brauna jaki miałem wcześniej !!! Polecam

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver

20/05/2015

Polska

Polska

Maszynka jest bardzo dobrej jakości!

Spelnia moje oczekiwania w 100% dokładnie goli na gładko. Jest bardzo cicha, i ten czar dotyku zniewala od pierwszego razu :-)

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver

03/05/2015

Polska

Polska

Jest najlepsza

Używałem do tej pory kilka firmowych maszynek elektrycznych innych producentów ale tą naprawdę jest fajnie się golić i moim zdaniem ta goli najdokładniej i najprzyjemniej. Gdyby może była trochę tańsza.....

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 