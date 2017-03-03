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Maksimalus skutimas
Pažangiausia skutimosi priemonė „Philips SensoTouch 3D“ RQ1295CC suteikia galimybę mėgautis nuostabiu skutimusi. „GyroFlex 3D“ sistema atkartoja jūsų veido kontūrus, o „UltraTrack“ galvutėmis kiekvienas plaukelis nuskutamas vos keliais judesiais.
„UltraTrack & GyroFlex 3D“ sistema
60 min. veikimas be laido/1 h krovimas
„Jet Clean“ sistema
Po kiekvieno naudojimo „Jet Clean+“ sistema nuvalo ir sudrėkina peiliukus, įkrauna akumuliatorių. Yra 3 valymo nustatymai: automatinis – įprastam naudojimui, ekonomiškas – 40 % mažesniam energijos suvartojimui ir intensyvus – ypač kruopščiam valymui.
„GyroFlex 3D“ kontūrus atkuriančios barzdaskutės galvutės nematomai prisitaiko prie kiekvieno jūsų veido įlinkio ir sumažina spaudimą ir odos sudirginimą.
Skutimas arčiau plaukelių sumažina odos sudirginimą. Skutimo galvutė turi 3 specialius takelius: angas normaliems; kanalus ilgiems ir prigludusiems bei skylutes trumpiausiems plaukeliams ant jūsų veido.
4.7
iš 5
19
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Mariusz42
03/03/2017
Polska
Rewelacyjna maszynka : )
Zdecydowanie lepsza od najwyższego modelu Brauna jaki miałem wcześniej !!! Polecam
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Robert242apple
20/05/2015
Polska
Maszynka jest bardzo dobrej jakości!
Spelnia moje oczekiwania w 100% dokładnie goli na gładko. Jest bardzo cicha, i ten czar dotyku zniewala od pierwszego razu :-)
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
andrewtusi
03/05/2015
Polska
Jest najlepsza
Używałem do tej pory kilka firmowych maszynek elektrycznych innych producentów ale tą naprawdę jest fajnie się golić i moim zdaniem ta goli najdokładniej i najprzyjemniej. Gdyby może była trochę tańsza.....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 SensoTouch RQ1295/23 Wet & dry electric shaver
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.