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Nutraukta gamyba
Tikslūs „V-Track“ peiliukai
8 krypčių „Contour Detect“ galvutės
„SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas
Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision“ peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.
8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.
Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
235
Atsiliepimai
92%
Rekomenduoja šį gaminį
Edvardas
18/01/2017
Lietuva
Puiki barzdaskutė
5 metus naudojau Philips HQ7310 - geras produktas, tačiau S9031 tiesiog puikus...Ypač glotniai nuskuta su putomis. Sūnus pabandė ir nusipirko sau tokią pačią.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
AMdas
28/11/2016
Lietuva
Beveik tobulas :)
Tikrai vertas savo pinigų daiktas. Skuta labai gerai, be problemų susitvarko su veido nelygumais, dirba tyliai, valosi lengvai, baterija tarnauja ilgai, lengvas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Kaspis
18/12/2014
Lietuva
Nuostabu
Mane suviliojio ismeginti sia barzdaskute 60-ties dienu grazinimo garantija. Ismeginau ir nezadu jos grazinti ir iskeisti i paprastu peiliukus. Skuta tyliai svelniai ir svariai. Labai didelis pliusas - savaiminis issivalymas, nereikia sukti galvos.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9111/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9111/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
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