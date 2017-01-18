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  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
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  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu
  • Tobulumas kiekvienu prisilietimu

Nutraukta gamyba

Shaver series 9000Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

S9031/12

4.6
| (235) Atsiliepimai | 92% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Tobulumas kiekvienu prisilietimu
Barzdaskutė 9000 – pažangiausia mūsų barzdaskutė. Išskirtinė „Contour Detect“ technologija idealiai atkuria jūsų veido kontūrus, o sistema „V-Track“ užtikrina, kad plaukeliai būtų patogiausioje padėtyje ir galėtumėte nusiskusti idealiai.
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elektrinių skustuvų prekinis ženklas pasaulyje1

Kiekvieną kartą prisilietus nuskuta iki 20 % daugiau plaukų*

Tobulumas kiekvienu prisilietimu

  • Tikslūs „V-Track“ peiliukai

  • 8 krypčių „Contour Detect“ galvutės

  • „SmartClick“ koreguojamasis kirptuvas

Peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad nusiskustumėte švariai

Peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad nusiskustumėte švariai

Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision“ peiliukai švelniai pakreipia plaukelius, kad juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukelius. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.

Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

Galvutės juda 8 skirtingomis kryptimis, kad galėtumėte mėgautis nepriekaištingu rezultatu

8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Su „AquaTec“ patogiai skuskitės sausai arba drėgnai

Pasirinkite mėgstamiausią skutimosi būdą. Dėl „Aquatec“ sausojo ir drėgnojo skutimosi sistemos greitai pritaikysite skustuvą sausam skutimuisi. Taip pat galite rinktis drėgnąjį skutimąsi su geliu ar putomis ir skustis net ir duše.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • SH91

    SH91
    Keičiamos skutimo galvutės

    SH91/50
    • „NanoTech Dual Precision“ ašmenys
    • Tinka „Shaver S8000“, „Shaver S9000“ ir „Shaver i9000 series“
    • Tinka „S9000 Prestige series“
    • Tinka „i9000 Prestige series“

Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612383

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

235

Atsiliepimai

92%

Rekomenduoja šį gaminį

2

18/01/2017

Lietuva

Lietuva

Puiki barzdaskutė

5 metus naudojau Philips HQ7310 - geras produktas, tačiau S9031 tiesiog puikus...Ypač glotniai nuskuta su putomis. Sūnus pabandė ir nusipirko sau tokią pačią.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

28/11/2016

Lietuva

Lietuva

Beveik tobulas :)

Tikrai vertas savo pinigų daiktas. Skuta labai gerai, be problemų susitvarko su veido nelygumais, dirba tyliai, valosi lengvai, baterija tarnauja ilgai, lengvas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9031/12 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

18/12/2014

Lietuva

Lietuva

Nuostabu

Mane suviliojio ismeginti sia barzdaskute 60-ties dienu grazinimo garantija. Ismeginau ir nezadu jos grazinti ir iskeisti i paprastu peiliukus. Skuta tyliai svelniai ir svariai. Labai didelis pliusas - savaiminis issivalymas, nereikia sukti galvos.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9111/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9111/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė

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  1. Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn. 

  1. Pašalina iki 20 % daugiau plaukelių – palyginti su „SensoTouch“