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Nutraukta gamyba
„V-Track PRO“ peiliukų sistema
8 krypčių „Contour Detect“ galvutės
„SmartClean Plus“ sistema
„SmartClick“ barzdos formavimo priedas
Tobulas skutimasis. Tikslūs „V-Track Precision PRO“ peiliukai švelniai pakreipia 1–3 dienų barzdelės plaukus, kad juos būtų patogu skusti. Jie pakelia net prigludusius ar skirtingo ilgio plaukus. Mažiau judesių ir 30 % švaresnis* skutimasis, kad jūsų oda būtų puiki.
8 krypčių „ContourDetect“ galvutės pasieks kiekvieną veido ir kaklo kontūro linkį. Kiekvienu brūkštelėjimu pašalinsite 20 % daugiau plaukų. Mėgaukitės švelniu ir glotniu skutimusi.
Pritaikykite skutimąsi savo poreikiams rinkdamiesi iš 3 režimų: „Sensitive“ (jautrus): švelnus skutimas jautriai odai. „Normal“ (įprastas): kasdienis skutimas. „Fast“ (greitas): itin greitas ir laiką taupantis skutimas.
4.8
iš 5
228
Atsiliepimai
96%
Rekomenduoja šį gaminį
mungustas
15/07/2019
Lietuva
Patenkintas produktu
Viska atlieka be priekaistu ir gedimu nebuvo, dziaugiuos, kad pasirinkau si produkta. Patogu ir kelioneje, ikrovos uztenka savaitei, praplovimas veikia gerai, nors pirma kasete zmona pagadino nezinodama apverte stotele pavalyti, bet pasimoke ir daugiau viskas ok.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
deivi9
24/04/2019
Lietuva
Geriausias!
Turbūt geriausias skustuvas sukurtas iki šios dienos!Tiesiog jokių trūkumų
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Opel
17/06/2016
Lietuva
Exellent
Turiu 9 serijos Braun ir Philips S9721/31 -abu premium klasės produktai, bet širdis vistik labiau linksta prie Philips. Krovimo laidą galėjo Philips nukopijuoti nuo Braun ir patobulinti plovimo kasete kad neapsitaškyti(Braun tobuliau). Verta rinktis 97xx/xx klasę!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Shaver series 9000 S9711/31 Drėgno ir sauso skutimo elektrinė barzdaskutė
Šaltinis: „Euromonitor International Limited“, mažmeninė vertė RSP, pagal kūno skustuvų kategorijos apibrėžimą, 2023 m. duomenys, tyrimas atliktas 2023 m. lapkričio mėn.
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