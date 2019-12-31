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Ekstremalus garsumas
Gatvei pritaikytas „Philips ShoqBox SB500 Bluetooth“ nešiojamasis garsiakalbis yra naujausias vakarėlių pradžios garso prietaisas, skleidžianti ritmą kur beeitumėte! Didelės galios ekstremalus garsumas dera su sprogstančiais bosais, o LED šviesos blykčioja pagal ritmą.
„Bluetooth®“
Atsparus vandeniui ir smūgiams
Įvairiaspalvės šviesos
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Jis puikiai veiks nesvarbu, ar skambinsite namo, ar draugui iš vakarėlio.
Ženkite į šviesą ir mėgaukitės galingais žemaisiais dažniais ryškioje šviesoje. Unikalios konstrukcijos Daugiaspalvės LED šviesos blykčioja muzikos ritmu, taip suteikdamos muzikai daugiau gyvybės ir energijos per vakarėlį. O jei jums labiau patinka šokti tamsoje, tai taip pat ne bėda. Tereikia spustelėti mygtuką.
„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.
4.6
iš 5
8
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-11-30
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Naudojimo data 2019-11-30
Łuki03
14/01/2019
Polska
Bardzo ciekawy i oryginalny kształt
Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Naudojimo data 2022-08-04
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Naudojimo data 2022-08-04