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Nutraukta gamyba

ShoqBoxbelaidis nešiojamasis garsiakalbis

SB500M/00

4.6

| (8) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Ekstremalus garsumas

Gatvei pritaikytas „Philips ShoqBox SB500 Bluetooth“ nešiojamasis garsiakalbis yra naujausias vakarėlių pradžios garso prietaisas, skleidžianti ritmą kur beeitumėte! Didelės galios ekstremalus garsumas dera su sprogstančiais bosais, o LED šviesos blykčioja pagal ritmą.

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Ekstremalus garsumas

  • „Bluetooth®“

  • Atsparus vandeniui ir smūgiams

  • Įvairiaspalvės šviesos

Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti laisvomis rankomis

Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per garsiakalbį. Jis puikiai veiks nesvarbu, ar skambinsite namo, ar draugui iš vakarėlio.

Uždekite šviesas! Daugiaspalvės LED šviesos blykčioja pagal ritmą

Uždekite šviesas! Daugiaspalvės LED šviesos blykčioja pagal ritmą

Ženkite į šviesą ir mėgaukitės galingais žemaisiais dažniais ryškioje šviesoje. Unikalios konstrukcijos Daugiaspalvės LED šviesos blykčioja muzikos ritmu, taip suteikdamos muzikai daugiau gyvybės ir energijos per vakarėlį. O jei jums labiau patinka šokti tamsoje, tai taip pat ne bėda. Tereikia spustelėti mygtuką.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

8

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2019-11-30

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Naudojimo data 2019-11-30

14/01/2019

Polska

Polska

Bardzo ciekawy i oryginalny kształt

Głośnik jak za taka cenę jest ok , gra czysto i przyjemnie dla ucha. Potrafi być bardzo głośny po odpaleniu dodatkowej funkcji SHOQ.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Naudojimo data 2022-08-04

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Naudojimo data 2022-08-04

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