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Nutraukta gamyba
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Tik kūno plaukams šalinti
15 min. procedūra blauzdoms
Naud. trukmė <gt/>100 000 šviesos impulsų
Ypatingai ilgas laidas
„Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plauko šaknį. Dėl to plaukai natūraliai iškrinta, o plauko ataugimas sustabdomas. Reguliariai kartojant šią procedūrą, jūsų oda bus glotni kiekvieną dieną.
Atliekant mūsų klinikinius tyrimus pastebėtas žymus plaukuotumo sumažėjimas jau po keturių kas dvi savaites atliekamų procedūrų – oda tampa glotni ir be plaukų. Norint išlaikyti tokią odą, procedūra paprasčiausiai kartojama, kada reikia. Laikas tarp procedūrų gali būti skirtingas, atsižvelgiant į individualų plaukų ataugimą.
„Philips Lumea“ naudoja naujovišką šviesa paremtą technologiją, vadinamą IPL (intensyvi impulsinė šviesa, angl. „Intense Pulsed Light“), sukurtą remiantis profesionaliuose grožio salonuose naudojama technologija. „Philips“ pritaikė šią technologiją, kad galėtumėte saugiai ir veiksmingai naudoti ją namuose. „Philips“ glaudžiai bendradarbiavo su geriausiais dermatologais, kad sukurtų šią modernią plaukų šalinimo technologiją. Per daugiau nei 10 metų mes atlikome išsamius vartotojų tyrimus su daugiau nei 2 000 moterų.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
1180
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Voriukas75
27/11/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Gaminys puikiai atlieka savo funkcijas
Sveiki,nesitikėjau tokių rezultatų.Nesitikėjau tokių rezultatų.Jau po poros kartų juos pamačiau,plaukeliai tapo plonesni,jų išauga vis mažiau ir rečiau.Jau rekomendavau draugei.
Argumentai už
Lengvas.patogus
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys
dedeimante
28/03/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puiki naudojimo patirtis
Labai džiaugiuosi įsigijusi epiliatorių, efektas matosi jau po pirmo naudojimo. Neseniai baigiau 4 kartą, jau dabar plaukeliai daug lėčiau auga, o kai baigsiu visą kursą jau galiu įsivaizduoti koks bus efektas.
Argumentai už
Paprasta naudoti, neskausminga, greit matosi efektas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Beplauke101
23/10/2019
Lietuva
Tikrai veikia!
Puikus įrankis plaukų šalinimui. Ant kojų matosi veiksmingumas jau po pirmų dviejų procedūrų. SU pažastimis ir bikini zona ne taip efekttyvu, bet taip pat plaukelių augimas sumažėja ir plaukeliai minkštesni. Atlikau dar tik 4 procedūras o ant kojų plaukų beveik nebėra. Procedūra šiek tiek skausminga. Norėtųsi kad greičiau pasikrautų impulsas. Bet apibendrinant visiems rekomenduoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.