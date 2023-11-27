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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.
Kūnui
Su odos atspalvio jutikliu
15 min. procedūra blauzdoms
IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose. „Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.
Objektyvūs tyrimai parodė, kad vos po 3 procedūrų plaukelių sumažėjo bent 85 %**. Pirmąsias 4 procedūras reikia atlikti kas 2 savaites, po jų jau turėtumėte matyti norimus rezultatus. Norėdami išlaikyti tokią odą, tiesiog atlikite palaikomąsias procedūras kas 4 savaites. Vos po 8 palaikomųjų procedūrų oda be plaukelių išliks bent 3 mėn.* Norėdami padidinti paveikslėlį, paspauskite jį paveikslėlių galerijoje, šio puslapio viršuje.
„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai, lengvai ir saugiai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukelius bei tinka odai, kurios atspalviai varijuoja nuo labai baltos iki tamsiai rudos spalvos. Kaip ir atliekant kitas IPL procedūras, „Philips Lumea“ nenaudojamas baltiems / žiliems, labai šviesiems arba raudoniems plaukams šalinti ir nėra tinkamas labai tamsiai odai. Taip yra dėl reikalingo didelio plaukelių spalvos pigmento ir odos atspalvio pigmento kontrasto.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
1180
Atsiliepimai
91%
Rekomenduoja šį gaminį
Voriukas75
27/11/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Gaminys puikiai atlieka savo funkcijas
Sveiki,nesitikėjau tokių rezultatų.Nesitikėjau tokių rezultatų.Jau po poros kartų juos pamačiau,plaukeliai tapo plonesni,jų išauga vis mažiau ir rečiau.Jau rekomendavau draugei.
Argumentai už
Lengvas.patogus
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys
dedeimante
28/03/2023
Lietuva
Patvirtintas pirkėjas
Puiki naudojimo patirtis
Labai džiaugiuosi įsigijusi epiliatorių, efektas matosi jau po pirmo naudojimo. Neseniai baigiau 4 kartą, jau dabar plaukeliai daug lėčiau auga, o kai baigsiu visą kursą jau galiu įsivaizduoti koks bus efektas.
Argumentai už
Paprasta naudoti, neskausminga, greit matosi efektas.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Beplauke101
23/10/2019
Lietuva
Tikrai veikia!
Puikus įrankis plaukų šalinimui. Ant kojų matosi veiksmingumas jau po pirmų dviejų procedūrų. SU pažastimis ir bikini zona ne taip efekttyvu, bet taip pat plaukelių augimas sumažėja ir plaukeliai minkštesni. Atlikau dar tik 4 procedūras o ant kojų plaukų beveik nebėra. Procedūra šiek tiek skausminga. Norėtųsi kad greičiau pasikrautų impulsas. Bet apibendrinant visiems rekomenduoju.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys
* Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių.
Vidinis tyrimas parodė 71 % kojų plaukelių sumažėjimą po viso procedūrų ciklo (12 procedūrų); objektyvus tyrimas, kuriame dalyvavo 48 moterys iš Nyderlandų ir Austrijos
Vertinant kojas 67 % iš 45 moterų pasiekė 85 % arba geresnį rezultatą.