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  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
  • Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*

Lumea AdvancedIPL – Plaukų šalinimo įrenginys

SC1994/00

4.5
| (1180) Atsiliepimai | 91% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*
„Philips Lumea Advanced“ yra veiksminga priemonė, kuri neleidžia kūno plaukeliams vėl ataugti. Reguliariai naudojami švelnūs šviesos impulsai išlaiko odą švelnią kiekvieną dieną.
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Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas1, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Bent 85 % mažiau plaukelių po 3 procedūrų**

Oda be plaukelių bent 3 mėnesius*

  • Kūnui

  • Su odos atspalvio jutikliu

  • 15 min. procedūra blauzdoms

Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais

Speciali IPL technologija namuose, sukurta kartu su dermatologais

IPL reiškia intensyvią impulsinę šviesą. „Philips Lumea“ skleidžia švelnius šviesos impulsus į plaukelio šaknį, kad folikulas pereitų į poilsio fazę. Dėl to ant kūno augančių plaukelių kiekis palaipsniui mažėja. Kartojant procedūras oda tampa graži, be plaukelių ir glotni. Plaukelių ataugimą stabdančios procedūros yra saugios ir švelnios, net atliekant jautriose vietose. „Philips Lumea“ yra kliniškai išbandytas ir sukurtas kartu su dermatologais, kad procedūros būtų paprastos ir veiksmingos bei patogiai atliekamos namuose.

Įrodyta, kad procedūra yra saugi ir veiksminga

Įrodyta, kad procedūra yra saugi ir veiksminga

Objektyvūs tyrimai parodė, kad vos po 3 procedūrų plaukelių sumažėjo bent 85 %**. Pirmąsias 4 procedūras reikia atlikti kas 2 savaites, po jų jau turėtumėte matyti norimus rezultatus. Norėdami išlaikyti tokią odą, tiesiog atlikite palaikomąsias procedūras kas 4 savaites. Vos po 8 palaikomųjų procedūrų oda be plaukelių išliks bent 3 mėn.* Norėdami padidinti paveikslėlį, paspauskite jį paveikslėlių galerijoje, šio puslapio viršuje.

Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

Tinka daugeliui įvairių plaukų ir odos tipų

„Philips Lumea Prestige“ veiksmingai, lengvai ir saugiai veikia įvairius plaukelių ir odos tipus. Jis paveikia natūralius tamsiai geltonus, rudus ir juodus plaukelius bei tinka odai, kurios atspalviai varijuoja nuo labai baltos iki tamsiai rudos spalvos. Kaip ir atliekant kitas IPL procedūras, „Philips Lumea“ nenaudojamas baltiems / žiliems, labai šviesiems arba raudoniems plaukams šalinti ir nėra tinkamas labai tamsiai odai. Taip yra dėl reikalingo didelio plaukelių spalvos pigmento ir odos atspalvio pigmento kontrasto.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image AWARD-612375

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

1180

Atsiliepimai

91%

Rekomenduoja šį gaminį

27/11/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Gaminys puikiai atlieka savo funkcijas

Sveiki,nesitikėjau tokių rezultatų.Nesitikėjau tokių rezultatų.Jau po poros kartų juos pamačiau,plaukeliai tapo plonesni,jų išauga vis mažiau ir rečiau.Jau rekomendavau draugei.

Argumentai už

Lengvas.patogus

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea Advanced SC1994/00 IPL – Plaukų šalinimo įrenginys

28/03/2023

Lietuva

Lietuva

Patvirtintas pirkėjas

Puiki naudojimo patirtis

Labai džiaugiuosi įsigijusi epiliatorių, efektas matosi jau po pirmo naudojimo. Neseniai baigiau 4 kartą, jau dabar plaukeliai daug lėčiau auga, o kai baigsiu visą kursą jau galiu įsivaizduoti koks bus efektas.

Argumentai už

Paprasta naudoti, neskausminga, greit matosi efektas.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

23/10/2019

Lietuva

Lietuva

Tikrai veikia!

Puikus įrankis plaukų šalinimui. Ant kojų matosi veiksmingumas jau po pirmų dviejų procedūrų. SU pažastimis ir bikini zona ne taip efekttyvu, bet taip pat plaukelių augimas sumažėja ir plaukeliai minkštesni. Atlikau dar tik 4 procedūras o ant kojų plaukų beveik nebėra. Procedūra šiek tiek skausminga. Norėtųsi kad greičiau pasikrautų impulsas. Bet apibendrinant visiems rekomenduoju.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Lumea IPL 7000 Series SC1998/00 IPL – Plaukų mažinimo įrenginys

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Atsakomybės apribojimai

  1. * Pradedama po 3 procedūrų. Vidutinis rezultatas 86 % sumažėjęs apatinių kojų plaukuotumas po 18 mėnesių. 

  1. Vidinis tyrimas parodė 71 % kojų plaukelių sumažėjimą po viso procedūrų ciklo (12 procedūrų); objektyvus tyrimas, kuriame dalyvavo 48 moterys iš Nyderlandų ir Austrijos

  2. Vertinant kojas 67 % iš 45 moterų pasiekė 85 % arba geresnį rezultatą.