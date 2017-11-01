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  • Šepetėlio galvutė normaliai odai
  • Šepetėlio galvutė normaliai odai
  • Šepetėlio galvutė normaliai odai
  • Šepetėlio galvutė normaliai odai
  • Šepetėlio galvutė normaliai odai
  • Šepetėlio galvutė normaliai odai
  • Šepetėlio galvutė normaliai odai

Nutraukta gamyba

VisaPureNormalios odos valymo šepetėlis

SC5990/10

5
| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Šepetėlio galvutė normaliai odai
Šepetėlio galvutė „Normal“ puikiai tinka normaliai, riebiai ir mišriai odai. Unikalios šerelių technologijos šepetėlis turi 17 000 minkštų šerelių ir pašalina 10 kartų daugiau nešvarumų bei negyvų odos ląstelių taip pat švelniai, kaip ir šalinant rankomis.
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Švariai ir švelniai odai

Šepetėlio galvutė normaliai odai

  • Normaliai ir riebiai odai

  • Naudokite kasdien

  • Keiskite kas 3 mėnesius

  • Lengvai keičiamas

Šepetėlis normaliai, mišriai ir riebiai odai

10 kartų veiksmingesnis nei valant rankomis. Pašalina daugiau kosmetikos likučių, negyvos odos ląstelių ir nešvarumų, kurie gali užkimšti poras ir dėl kurių gali atsirasti inkštirų. Pagerina ant odos tepamų priemonių, tokių kaip kremai ir serumai, įsisavinimą.

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Valant „VisaPure“ pašalinama daugiau makiažo likučių, pažeistos ir negyvos odos ląstelių. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami veido priežiūros produktai, pvz., kremai, serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.

Unikali veido valymo šepetėlio šerelių struktūra

Visi „VisaPure“ šepetėliai pasižymi unikalia „penki viename“ šerelių technologija. Kiekvienas šerelis nugludintas dukart, o šilko švelnumo galiukai užtikrina glotnų slydimą. „VisaPure“ šereliai yra itin ilgi, kad jaustumėte neabejotiną odos komfortą. Siekiant užtikrinti veiksmingumą, „VisaPure“ šereliai yra iki 3 kartų mažesni nei poros, o tankus šepetėlis pasiekia daugiau porų vienu valymu, kad valymas būtų švelnus ir malonus. Šerelių medžiaga, pasižyminti atsparumu vandeniui, parinkta specialiai.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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