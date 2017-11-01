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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Švelniai nušveičia odą
Naudojimui kartą per savaitę
Keiskite kas 6 mėnesius
Lengvai keičiamas
Speciali šerelių forma: trumpesni šereliai švelniai šveičia odą, o ilgesni – šalina negyvas odos ląsteles.
Valant „VisaPure“ pašalinama daugiau makiažo likučių, pažeistos ir negyvos odos ląstelių. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami veido priežiūros produktai, pvz., kremai, serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.
Visi „VisaPure“ šepetėliai pasižymi unikalia „penki viename“ šerelių technologija. Kiekvienas šerelis nugludintas dukart, o šilko švelnumo galiukai užtikrina glotnų slydimą. „VisaPure“ šereliai yra itin ilgi, kad jaustumėte neabejotiną odos komfortą. Siekiant užtikrinti veiksmingumą, „VisaPure“ šereliai yra iki 3 kartų mažesni nei poros, o tankus šepetėlis pasiekia daugiau porų vienu valymu, kad valymas būtų švelnus ir malonus. Šerelių medžiaga, pasižyminti atsparumu vandeniui, parinkta specialiai.
5.0
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Testerka
01/11/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna