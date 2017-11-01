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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Problematiškai odai
Naudokite kasdien
Keiskite kas 3 mėnesius
Lengvai keičiamas
Efektyvus ir švelnus problematiškos ir spuoguotos odos valymas. Šepetėlis pašalina negyvas odos ląsteles ir riebalus geriau nei pašalinama tik rankomis ir yra ypatingai švelnus jūsų jautriai odai. Plonų ir ilgų šerelių galai dukart nugludinti, kad būtų mažiau trinties su oda ir būtų pasiektas švelnesnio valymo efektas. Ypatingai švelnus valymo būdas ir sveikai atrodanti oda. Sukurta padedant dermatologams.
Kuriant šepetėlį problematiškai odai, procese dalyvavo žymūs dermatologai, kad būtų užtikrinta, jog šepetėlis yra higieniškas ir saugus naudoti problematiškai ir spuoguotai odai.
Valant „VisaPure“ pašalinama daugiau makiažo likučių, pažeistos ir negyvos odos ląstelių. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami veido priežiūros produktai, pvz., kremai, serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.
5.0
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Testerka
01/11/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna