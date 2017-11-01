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  • Šepetėlio galvutė problematiškai ir spuoguotai odai
  • Šepetėlio galvutė problematiškai ir spuoguotai odai
  • Šepetėlio galvutė problematiškai ir spuoguotai odai
  • Šepetėlio galvutė problematiškai ir spuoguotai odai

Nutraukta gamyba

VisaPureŠepetėlio galvutė problematiškai odai

SC5994/00

5
| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Šepetėlio galvutė problematiškai ir spuoguotai odai
Problematiškai odai skirta šepetėlio galvutė mažina riebalų kiekį ir šalina negyvas odos ląsteles, kurios užkemša poras. Ilgų ir minkštų šerelių derinys švelniai valo ir yra pritaikytas jautrios, problematiškos ir spuoguotos odos poreikiams.
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Šepetėlio galvutė problematiškai ir spuoguotai odai

  • Problematiškai odai

  • Naudokite kasdien

  • Keiskite kas 3 mėnesius

  • Lengvai keičiamas

Šepetėlis problematiškos ir spuoguotos odos tipams

Efektyvus ir švelnus problematiškos ir spuoguotos odos valymas. Šepetėlis pašalina negyvas odos ląsteles ir riebalus geriau nei pašalinama tik rankomis ir yra ypatingai švelnus jūsų jautriai odai. Plonų ir ilgų šerelių galai dukart nugludinti, kad būtų mažiau trinties su oda ir būtų pasiektas švelnesnio valymo efektas. Ypatingai švelnus valymo būdas ir sveikai atrodanti oda. Sukurta padedant dermatologams.

Sukurta bendradarbiaujant su dermatologais.

Kuriant šepetėlį problematiškai odai, procese dalyvavo žymūs dermatologai, kad būtų užtikrinta, jog šepetėlis yra higieniškas ir saugus naudoti problematiškai ir spuoguotai odai.

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Padeda geriau įsigerti mėgstamiems odos priežiūros produktams

Valant „VisaPure“ pašalinama daugiau makiažo likučių, pažeistos ir negyvos odos ląstelių. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami veido priežiūros produktai, pvz., kremai, serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

01/11/2017

Polska

Polska

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

01/11/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Funkcjonalny produkt

Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca

18/07/2017

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Działa dokładnie tak, jak powinien

Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna

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