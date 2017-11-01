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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Gilus porų valymas
Naudokite kasdien
Keiskite kas 3 mėnesius
Lengvai keičiamas
Gilaus porų valymo šepetėlis sumažina poras ir padeda išvengti ryškiai matomų porų ir inkštirų. Šepetėlis turi unikalų storesnių ir plonesnių šerelių derinį. Ploni šereliai pasiekia poras ir gerai jas išvalo, o storesni šereliai nuvalo nešvarumus. 9 iš 10 moterų poros tapo nematomos ir sumažėjo matomų porų atsiradimas.*
Valant „VisaPure“ pašalinama daugiau makiažo likučių, pažeistos ir negyvos odos ląstelių. Dėl giluminio valymo jūsų mėgstami veido priežiūros produktai, pvz., kremai, serumai ir esencijos, įsigeria į odą dar geriau.
Visi „VisaPure“ šepetėliai pasižymi unikalia „penki viename“ šerelių technologija. Kiekvienas šerelis nugludintas dukart, o šilko švelnumo galiukai užtikrina glotnų slydimą. „VisaPure“ šereliai yra itin ilgi, kad jaustumėte neabejotiną odos komfortą. Siekiant užtikrinti veiksmingumą, „VisaPure“ šereliai yra iki 3 kartų mažesni nei poros, o tankus šepetėlis pasiekia daugiau porų vienu valymu, kad valymas būtų švelnus ir malonus. Šerelių medžiaga, pasižyminti atsparumu vandeniui, parinkta specialiai.
5.0
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Testerka
01/11/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Karolask
01/11/2017
Polska
Funkcjonalny produkt
Szczotka jest bardzo funkcjonalna. Stosuje ją od około miesiąca codziennie. Moja cera jest rozświetlona i gładka, co jest zauważalne na pierwszy rzut oka! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5992/10 Szczoteczka peelingująca
Ewala
18/07/2017
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Działa dokładnie tak, jak powinien
Szczoteczka jest bardzo delikatna, a jednocześnie doskonale czyści skórę. Nie podrażnia skóry naczynkowej.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie VisaPure SC5991/10 Szczoteczka delikatna
Pagrįsta Korėjoje atliktu gilaus porų valymo šepetėlio bandymu (2014)